Numa recente conversa com Mark Zuckerberg, o director do Instagram, Adam Mosseri, anunciou que a plataforma lançou várias novas funcionalidades, incluindo a colaboração em canais de transmissão e o suporte para GIFs nos comentários. A conversa centrou-se nos esforços da empresa para melhorar a experiência do utilizador e promover o envolvimento na plataforma.

O Instagram introduziu pela primeira vez os canais de transmissão em Fevereiro como um meio separado para os criadores fazerem anúncios aos seus seguidores. Os utilizadores podem subscrever estes canais e receber notificações quando os seus criadores favoritos publicam novos conteúdos. Esta funcionalidade foi utilizada por Zuckerberg para vários anúncios, como o Meta Verified, um novo cliente WhatsApp para Windows, e a funcionalidade de bloqueio de conversação individual para o WhatsApp.

A última actualização adiciona uma funcionalidade de colaboração aos canais de transmissão, permitindo aos utilizadores convidar outros criadores ou fãs para participarem em conversas. Adam Mosseri confirmou que o Instagram suporta agora GIFs em comentários partilhados em publicações e Reels, melhorando as capacidades de interacção na plataforma. Para disponibilizar esta funcionalidade, o Instagram utiliza a funcionalidade de pesquisa GIPHY, embora o organismo de controlo da concorrência do Reino Unido tenha anteriormente dado instruções à Meta para vender o GIPHY, invocando preocupações sobre potenciais restrições de acesso e exigências de dados para os clientes.

Durante a conversa, Mosseri revelou ainda que o Instagram está a trabalhar numa funcionalidade de letras de músicas para o Reels, com base na funcionalidade de legendas automáticas introduzida no ano passado. Zuckerberg perguntou então sobre o interesse dos utilizadores em chatbots alimentados por IA e imagens geradas por IA, destacando potenciais melhorias futuras para a plataforma.

Em notícias separadas, o Instagram está pronto para lançar o recurso Gifts para dar gorjetas aos criadores na Índia nas próximas semanas. Esta adição segue-se à introdução, no mês passado, de ferramentas de edição integradas para clips de vídeo, áudio, autocolantes e texto na aplicação. Nas próximas semanas, o Instagram irá revelar uma série de novas capacidades de edição, como a divisão de clips, o ajuste da velocidade de reprodução e opções de substituição de clips.

