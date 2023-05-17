Yakın zamanda Mark Zuckerberg tarafından sunulan bir sohbette, Instagram başkanı Adam Mosseri, platformun yayın kanallarında işbirliği ve yorumlarda GIF desteği dahil olmak üzere birçok yeni özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Konuşma, şirketin kullanıcı deneyimini iyileştirme ve platformda etkileşimi artırma çabaları etrafında toplandı.

Instagram, içerik oluşturucuların takipçilerine duyurular yapması için ayrı bir mecra olarak ilk olarak Şubat ayında yayın kanallarını tanıttı. Kullanıcılar bu kanallara abone olabilir ve favori içerik oluşturucuları yeni içerik yayınladığında bildirim alabilir. Bu özellik, Zuckerberg tarafından Windows için yeni bir WhatsApp istemcisi olan Meta Verified ve WhatsApp için bireysel sohbet kilitleme özelliği gibi çeşitli duyurular için kullanılmıştır.

En son güncelleme, yayın kanallarına bir işbirliği özelliği ekleyerek kullanıcıların diğer içerik oluşturucuları veya hayranları sohbete katılmaya davet etmesine olanak tanır. Adam Mosseri, Instagram'ın artık hem gönderilerde hem de Reels'de paylaşılan yorumlarda GIF'leri desteklediğini ve platformdaki etkileşim yeteneklerini geliştirdiğini doğruladı. Bu özelliği sağlamak için Instagram, GIPHY arama işlevini kullanır, ancak Birleşik Krallık rekabet gözlemcisi daha önce Meta'ya potansiyel kısıtlı erişim ve müşteriler için veri talepleri hakkındaki endişeleri gerekçe göstererek GIPHY satması talimatını vermişti.

Sohbet sırasında Mosseri, Instagram'ın geçen yıl tanıtılan otomatik altyazı işlevini temel alarak Reels için bir şarkı sözü özelliği üzerinde çalıştığını da açıkladı. Zuckerberg daha sonra, kullanıcıların yapay zeka destekli sohbet botlarına ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülere olan ilgisini sorgulayarak platform için gelecekteki potansiyel geliştirmeleri vurguladı.

Ayrı bir haberde Instagram, önümüzdeki birkaç hafta içinde Hindistan'daki içerik oluşturuculara bahşiş vermek için Hediyeler özelliğini kullanıma sunacak. Bu ekleme, uygulama içinde video klipler, ses, çıkartmalar ve metin için entegre düzenleme araçlarının geçen ay tanıtılmasının ardından geldi. Önümüzdeki haftalarda Instagram, klip bölme, oynatma hızı ayarı ve klip değiştirme seçenekleri gibi bir dizi yeni düzenleme özelliğini açıklayacak.

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