在马克-扎克伯格最近主持的一次聊天中，Instagram负责人Adam Mosseri宣布，该平台已经推出了几个新功能，包括在广播频道上的合作和对评论中GIF的支持。谈话的中心是该公司为改善用户体验和推动平台上的参与度所做的努力。

Instagram在2月份首次推出广播频道，作为创作者向其粉丝发布公告的独立媒介。用户可以订阅这些频道，在他们喜欢的创作者发布新内容时收到通知。扎克伯格利用这一功能发布了各种公告，如Meta Verified，Windows的新WhatsApp客户端，以及WhatsApp的个人聊天锁定功能。

最新的更新为广播频道增加了协作功能，允许用户邀请其他创作者或粉丝参与对话。Adam Mosseri证实，Instagram现在支持在帖子和卷轴上分享的评论中使用GIF，增强了平台上的互动能力。为了提供这一功能，Instagram使用了GIPHY搜索功能，尽管英国竞争监督机构此前曾指示Meta公司出售GIPHY，理由是担心客户的潜在限制性访问和数据需求。

在聊天中，Mosseri还透露，Instagram正在为Reels开发一个歌词功能，在去年推出的自动字幕功能的基础上进行开发。扎克伯格随后询问了用户对由人工智能驱动的聊天机器人和人工智能生成的图像的兴趣，强调了该平台未来潜在的增强功能。

另有消息称，Instagram将在未来几周内在印度推出小费创作者的礼物功能。这一新增功能是继上个月在应用内推出视频剪辑、音频、贴纸和文本的综合编辑工具之后的又一举措。在未来几周，Instagram将公布一系列新的编辑功能，如片段分割、播放速度调整和片段替换选项。

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