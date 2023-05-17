في محادثة حديثة استضافها مارك زوكربيرج ، أعلن رئيس Instagram آدم موسيري أن المنصة أطلقت العديد من الميزات الجديدة ، بما في ذلك التعاون في قنوات البث ودعم ملفات GIF في التعليقات. تركزت المحادثة حول جهود الشركة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة المشاركة على المنصة.

قدم Instagram قنوات البث لأول مرة في فبراير كوسيلة منفصلة للمبدعين لإصدار إعلانات لمتابعيهم. يمكن للمستخدمين الاشتراك في هذه القنوات وتلقي الإخطارات عندما يقوم منشئو المحتوى المفضلون لديهم بنشر محتوى جديد. تم استخدام هذه الميزة بواسطة Zuckerberg للإعلانات المختلفة ، مثل Meta Verified ، عميل WhatsApp جديد لنظام Windows ، وميزة قفل الدردشة الفردية لـ WhatsApp.

يضيف التحديث الأخير ميزة تعاون لبث القنوات ، مما يسمح للمستخدمين بدعوة منشئي محتوى أو معجبين آخرين للمشاركة في المحادثات. أكد آدم موسيري أن Instagram يدعم الآن صور GIF في التعليقات التي يتم مشاركتها على كل من المنشورات و Reels ، مما يعزز قدرات التفاعل على النظام الأساسي. لتوفير هذه الميزة ، يستخدم Instagram وظيفة البحث GIPHY ، على الرغم من أن هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة قد أصدرت تعليماتها مسبقًا لشركة Meta ببيع GIPHY ، مشيرة إلى مخاوف بشأن إمكانية الوصول المقيد وطلبات البيانات للعملاء.

خلال الدردشة ، كشف موسيري أيضًا أن Instagram يعمل على ميزة كلمات الأغاني لـ Reels ، بناءً على وظيفة التسميات التوضيحية التلقائية التي تم تقديمها العام الماضي. ثم استفسر زوكربيرج عن اهتمام المستخدمين بروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، وسلط الضوء على التحسينات المستقبلية المحتملة للمنصة.

في أخبار منفصلة ، تم تعيين Instagram لإطلاق ميزة الهدايا لإكراميات المبدعين في الهند خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تأتي هذه الإضافة في أعقاب تقديم الشهر الماضي لأدوات التحرير المتكاملة لمقاطع الفيديو والصوت والملصقات والنص داخل التطبيق. في الأسابيع المقبلة ، سيكشف Instagram عن مجموعة من إمكانيات التحرير الجديدة مثل تقسيم المقطع وتعديل سرعة التشغيل وخيارات استبدال المقطع.

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