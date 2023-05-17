В недавнем чате, организованном Марком Цукербергом, глава Instagram Адам Моссери объявил, что платформа запустила несколько новых функций, включая сотрудничество на каналах вещания и поддержку GIF в комментариях. В центре разговора были усилия компании по улучшению пользовательского опыта и повышению вовлеченности на платформе.

Instagram впервые представил каналы трансляций в феврале в качестве отдельного средства, с помощью которого создатели могут делать объявления для своих подписчиков. Пользователи могут подписаться на эти каналы и получать уведомления, когда их любимые авторы публикуют новый контент. Эта функция использовалась Цукербергом для различных объявлений, таких как Meta Verified, новый клиент WhatsApp для Windows и функция блокировки отдельных чатов в WhatsApp.

Последнее обновление добавляет функцию сотрудничества в каналы вещания, позволяя пользователям приглашать других создателей или поклонников к участию в беседе. Адам Моссери подтвердил, что Instagram теперь поддерживает GIF-файлы в комментариях к постам и роликам, расширяя возможности взаимодействия на платформе. Для обеспечения этой функции Instagram использует поисковую функцию GIPHY, хотя ранее антимонопольный орган Великобритании предписал компании Meta продать GIPHY, ссылаясь на опасения по поводу потенциально ограниченного доступа и требований к данным клиентов.

Во время беседы Моссери также сообщил, что Instagram работает над функцией лирики для роликов, основываясь на функции автокартирования, представленной в прошлом году. Затем Цукерберг поинтересовался интересом пользователей к чат-ботам с искусственным интеллектом и изображениям, создаваемым искусственным интеллектом, отметив потенциальные будущие улучшения для платформы.

Отдельной новостью стало то, что в ближайшие несколько недель Instagram собирается развернуть функцию "Подарки" для создателей чаевых в Индии. Это дополнение следует за введением в прошлом месяце интегрированных инструментов редактирования видеоклипов, аудио, стикеров и текста в приложении. В ближайшие недели Instagram представит ряд новых возможностей редактирования, таких как разделение клипа на части, регулировка скорости воспроизведения и варианты замены клипов.

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