In een recente chat onder leiding van Mark Zuckerberg kondigde Instagram-chef Adam Mosseri aan dat het platform verschillende nieuwe functies heeft gelanceerd, waaronder samenwerking op uitzendkanalen en ondersteuning voor GIF's in commentaren. Het gesprek ging over de inspanningen van het bedrijf om de gebruikerservaring te verbeteren en de betrokkenheid op het platform te vergroten.

Instagram introduceerde in februari voor het eerst uitzendkanalen als een apart medium voor makers om mededelingen te doen aan hun volgers. Gebruikers kunnen zich abonneren op deze kanalen en meldingen ontvangen wanneer hun favoriete makers nieuwe inhoud plaatsen. Deze functie is door Zuckerberg gebruikt voor verschillende aankondigingen, zoals Meta Verified, een nieuwe WhatsApp-client voor Windows, en de individuele chatvergrendelingsfunctie voor WhatsApp.

De nieuwste update voegt een samenwerkingsfunctie toe aan uitzendkanalen, waardoor gebruikers andere makers of fans kunnen uitnodigen om deel te nemen aan gesprekken. Adam Mosseri bevestigde dat Instagram nu GIF's ondersteunt in reacties die worden gedeeld op zowel posts als Reels, waardoor de interactiemogelijkheden op het platform worden verbeterd. Om deze functie te bieden, gebruikt Instagram de GIPHY-zoekfunctie, hoewel de Britse mededingingswaakhond Meta eerder had opgedragen GIPHY te verkopen, vanwege zorgen over mogelijke beperkte toegang en gegevensvereisten voor klanten.

Tijdens de chat onthulde Mosseri bovendien dat Instagram werkt aan een songtekstfunctie voor Reels, voortbouwend op de vorig jaar geïntroduceerde autocaptioneringsfunctionaliteit. Zuckerberg informeerde vervolgens naar de interesse van gebruikers in AI-gestuurde chatbots en AI-gegenereerde beelden, waarbij hij wees op mogelijke toekomstige verbeteringen voor het platform.

Apart nieuws is dat Instagram in de komende weken de Gifts-functie voor tipping creators in India gaat uitrollen. Deze toevoeging volgt op de introductie vorige maand van geïntegreerde bewerkingstools voor videoclips, audio, stickers en tekst binnen de app. In de komende weken zal Instagram een reeks nieuwe bewerkingsmogelijkheden onthullen, zoals het splitsen van clips, het aanpassen van de afspeelsnelheid en opties voor het vervangen van clips.

