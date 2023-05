In una recente chat condotta da Mark Zuckerberg, il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha annunciato che la piattaforma ha lanciato diverse nuove funzionalità, tra cui la collaborazione sui canali broadcast e il supporto per le GIF nei commenti. La conversazione si è incentrata sugli sforzi dell'azienda per migliorare l'esperienza degli utenti e favorire il coinvolgimento sulla piattaforma.

Instagram ha introdotto per la prima volta i canali broadcast a febbraio come mezzo separato per i creatori per fare annunci ai loro follower. Gli utenti possono iscriversi a questi canali e ricevere notifiche quando i loro creatori preferiti pubblicano nuovi contenuti. Questa funzione è stata utilizzata da Zuckerberg per vari annunci, come Meta Verified, un nuovo client WhatsApp per Windows, e la funzione di blocco delle chat individuali per WhatsApp.

L'ultimo aggiornamento aggiunge una funzione di collaborazione ai canali broadcast, consentendo agli utenti di invitare altri creatori o fan a partecipare alle conversazioni. Adam Mosseri ha confermato che Instagram ora supporta le GIF nei commenti condivisi sia sui post che sui Reel, migliorando le capacità di interazione sulla piattaforma. Per fornire questa funzione, Instagram utilizza la funzionalità di ricerca GIPHY, anche se l'autorità di vigilanza sulla concorrenza del Regno Unito aveva precedentemente intimato a Meta di vendere GIPHY, citando le preoccupazioni relative alle potenziali restrizioni di accesso e alle richieste di dati per i clienti.

Durante la chat, Mosseri ha inoltre rivelato che Instagram sta lavorando a una funzione di testo per i Reel, sulla base della funzionalità di sottotitolazione automatica introdotta lo scorso anno. Zuckerberg ha poi chiesto informazioni sull'interesse degli utenti per i chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale e per le immagini generate dall'intelligenza artificiale, evidenziando i potenziali miglioramenti futuri per la piattaforma.

In un'altra notizia, Instagram si appresta a lanciare la funzione Regali per i creatori di mance in India nelle prossime settimane. Questa aggiunta segue l'introduzione, il mese scorso, di strumenti di editing integrati per video clip, audio, adesivi e testo all'interno dell'app. Nelle prossime settimane, Instagram presenterà una serie di nuove funzionalità di editing, come la suddivisione dei clip, la regolazione della velocità di riproduzione e le opzioni di sostituzione dei clip.

