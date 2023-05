In einem kürzlich von Mark Zuckerberg veranstalteten Chat kündigte Instagram-Chef Adam Mosseri an, dass die Plattform mehrere neue Funktionen eingeführt hat, darunter die Zusammenarbeit bei Broadcast-Kanälen und die Unterstützung von GIFs in Kommentaren. Das Gespräch drehte sich um die Bemühungen des Unternehmens, die Nutzererfahrung zu verbessern und das Engagement auf der Plattform zu fördern.

Instagram hat im Februar erstmals Broadcast-Kanäle als separates Medium für Creators eingeführt, um Ankündigungen an ihre Follower zu machen. Die Nutzer können diese Kanäle abonnieren und werden benachrichtigt, wenn ihre Lieblingsschöpfer neue Inhalte veröffentlichen. Diese Funktion wurde von Zuckerberg für verschiedene Ankündigungen genutzt, wie Meta Verified, einen neuen WhatsApp-Client für Windows und die individuelle Chatsperre für WhatsApp.

Das neueste Update fügt den Broadcast-Kanälen eine Kollaborationsfunktion hinzu, die es den Nutzern ermöglicht, andere Kreative oder Fans zu Gesprächen einzuladen. Adam Mosseri bestätigte, dass Instagram jetzt GIFs in Kommentaren unterstützt, die sowohl in Posts als auch in Reels geteilt werden, was die Interaktionsmöglichkeiten auf der Plattform verbessert. Um diese Funktion bereitzustellen, nutzt Instagram die GIPHY-Suchfunktion, obwohl die britische Wettbewerbsbehörde Meta zuvor angewiesen hatte, GIPHY zu verkaufen, da sie Bedenken wegen möglicher Zugangsbeschränkungen und Datenanforderungen für Kunden hegte.

Während des Chats verriet Mosseri außerdem, dass Instagram an einer Lyrics-Funktion für Reels arbeitet, die auf der im letzten Jahr eingeführten Auto-Captioning-Funktion aufbaut. Zuckerberg erkundigte sich dann nach dem Interesse der Nutzer an KI-gesteuerten Chatbots und KI-generierten Bildern und wies auf mögliche zukünftige Verbesserungen für die Plattform hin.

Außerdem wird Instagram in den nächsten Wochen in Indien die Funktion "Gifts" (Geschenke) für Tippgeber einführen. Diese Ergänzung folgt auf die Einführung integrierter Bearbeitungswerkzeuge für Videoclips, Audio, Sticker und Text innerhalb der App im letzten Monat. In den kommenden Wochen wird Instagram eine Reihe neuer Bearbeitungsfunktionen vorstellen, wie z. B. die Aufteilung von Clips, die Anpassung der Wiedergabegeschwindigkeit und die Möglichkeit, Clips zu ersetzen.

AppMaster setzt sein Engagement fort, Unternehmern und Unternehmen mit seiner innovativen Plattform no-code zu helfen. Da Tools wie Instagram ihre Nutzerbasis erweitern und mehr kreative Möglichkeiten bieten, ermöglicht AppMaster Unternehmen und einzelnen Kreativen die Entwicklung moderner Web- und Mobilanwendungen, die sich an wechselnde Markttrends anpassen und skalieren lassen.