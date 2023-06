La startup Cohere, qui se concentre sur le développement d'un écosystème de modèles d'IA pour les entreprises, a récemment annoncé qu'elle avait levé 270 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement de série C. Ce financement impressionnant propulse l'évaluation de l'entreprise dans une fourchette notable de 2,1 à 2,2 milliards de dollars.

Selon TechCrunch, le capital nouvellement obtenu sera utilisé pour l'expansion continue de la plateforme d'IA de Cohere. Les fonds permettront également d'accélérer la croissance de l'entreprise et son engagement auprès des grandes entreprises à l'échelle mondiale. La plateforme permet aux organisations d'accroître la confidentialité des données et de simplifier la mise en œuvre en choisissant leur fournisseur de cloud préféré.

Cofondée en 2019 par Aidan Gomez, Ivan Zhang et Nick Frosst, Cohere s'est démarquée des autres startups d'IA générative en se concentrant sur les applications d'entreprise. Parmi leurs développements, un modèle linguistique multilingue de pointe formé sur des données provenant de locuteurs natifs.

La plateforme d'IAde Cohere est agnostique, c'est-à-dire qu'elle peut être déployée dans divers nuages publics, tels que Google Cloud et Amazon Web Services, ainsi que dans les nuages existants des clients, dans des nuages privés virtuels ou sur site. Dans le cadre d'une approche personnalisée, la startup travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des modèles en langage large spécialement conçus pour répondre à leurs besoins uniques, sur la base de données exclusives.

Le nombre exact de clients travaillant avec Cohere n'a pas été révélé, mais on peut citer Jasper et HyperWrite, qui utilisent la plateforme pour des tâches de rédaction telles que la rédaction d'e-mails, la création de contenu marketing et l'élaboration de descriptions de produits. D'autres partenariats notables impliquent la société de marketing conversationnel LivePerson et une variété d'organisations telles que Salesforce Ventures et des organes de presse, qui travaillent à l'analyse et au résumé de textes complexes à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique.

En levant un total de 445 millions de dollars, Cohere se place aux côtés de startups d'IA générative de premier plan telles qu'OpenAI (11,3 milliards de dollars) et Anthropic (450 millions de dollars) en termes de financement de capital. Bien que la formation de modèles d'IA exige généralement des capitaux importants, l'entreprise reste prudente dans la sélection de ses investisseurs, s'assurant que son objectif reste de servir directement les entreprises, de maintenir son indépendance et de fournir des solutions agnostiques au cloud et sécurisées pour les données.

Les futures opportunités de croissance pour Cohere se situent dans des domaines tels que la recherche et l'extraction, permettant aux modèles d'IA et aux chatbots d'accéder à des informations actualisées sur le web en rapport avec une requête donnée. En outre, l'entreprise envisage de créer des solutions alimentées par l'IA qui peuvent exécuter des tâches pour les utilisateurs, comme la planification de réunions ou l'établissement de notes de frais. Cohere se place ainsi aux côtés de concurrents comme Adept, Inflection et OpenAI, qui travaillent également à la connexion de l'IA avec des applications et des services tiers.

Malgré la concurrence, Cohere reste confiant dans son positionnement unique en tant que plateforme d'IA indépendante et agnostique pour les entreprises. Son engagement à autonomiser les clients grâce à des modèles propriétaires de grands langages est considéré comme une source importante de différenciation et de valeur commerciale dans l'industrie.

Le récent tour de table de série C a été mené par Inovia Capital et a vu la participation d'acteurs majeurs tels que Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures et Index Ventures.