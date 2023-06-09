在最近的一份公告中，专注于开发企业用人工智能模型生态系统的人工智能初创公司Cohere在其C轮融资中筹集了2.7亿美元。这一令人印象深刻的融资推动了该公司的估值达到了21亿至22亿美元的显著范围。

据TechCrunch报道，新获得的资金将用于继续扩大Cohere的人工智能平台。这些资金还将加速公司的发展和与全球领先企业的接触。该平台使企业能够增加数据隐私，并通过选择他们的首选云供应商来简化实施。

Cohere由Aidan Gomez、Ivan Zhang和Nick Frosst于2019年共同创立，通过专注于企业应用，将自己与其他生成型人工智能初创公司区分开来。在他们的发展中，有一个尖端的多语言语言模型，是根据来自母语者的数据训练的。

Cohere的人工智能平台与云无关，确保它可以部署在各种公共云中，如谷歌云和亚马逊网络服务，以及客户的现有云、虚拟私有云，或在企业内部。在定制方法中，这家初创公司与客户密切合作，根据专有数据开发专门用于满足其独特需求的大语言模型。

虽然与Cohere合作的客户的确切数量仍未披露，但值得注意的客户包括Jasper和HyperWrite，他们使用该平台进行文案写作生成任务，如起草电子邮件、创建营销内容和开发产品描述。其他值得注意的伙伴关系涉及对话式营销公司LivePerson和各种组织，如Salesforce Ventures和新闻机构，致力于使用机器学习算法分析和总结复杂的文本。

融资总额为4.45亿美元，使Cohere在资本融资方面与OpenAI（113亿美元）和Anthropic（4.5亿美元）等顶级生成式人工智能初创公司并驾齐驱。虽然人工智能模型训练通常需要大量资金，但该公司在选择投资者时仍然很谨慎，确保他们的重点仍然是直接服务于企业，保持独立性，并提供云端诊断和数据安全的解决方案。

Cohere未来的增长机会在于搜索和检索等领域，允许人工智能模型和聊天机器人从网络上获取与特定查询相关的最新信息。除此之外，该公司还设想建立由人工智能驱动的解决方案，可以为用户执行工作，如安排会议或提交费用报告。这使他们与Adept、Inflection和OpenAI等竞争对手并驾齐驱，这些公司也在努力将人工智能与第三方应用程序和服务连接起来。

尽管有竞争，Cohere仍然对他们作为独立的、与云无关的企业AI平台的独特定位充满信心。他们致力于通过专有的大语言模型为客户赋能，这被视为行业差异化和商业价值的一个重要来源。

最近超额认购的C轮融资由Inovia Capital领投，Nvidia、Oracle、Salesforce Ventures、DTCP、Mirae Asset、Schroders Capital、SentinelOne、Thomvest Ventures和Index Ventures等主要参与者都参与其中。