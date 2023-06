In un recente annuncio, la startup di AI Cohere, che si concentra sullo sviluppo di un ecosistema di modelli di AI per uso aziendale, ha raccolto 270 milioni di dollari durante il suo round di finanziamento di Serie C. Questo finanziamento impressionante spinge la valutazione dell'azienda a una notevole forbice tra i 2,1 e i 2,2 miliardi di dollari.

Secondo TechCrunch, il capitale appena ottenuto sarà utilizzato per la continua espansione della piattaforma AI di Cohere. I fondi serviranno anche ad accelerare la crescita dell'azienda e il suo impegno con le aziende leader a livello globale. La piattaforma consente alle organizzazioni di aumentare la privacy dei dati e di semplificare l'implementazione scegliendo il proprio fornitore di cloud preferito.

Cofondata nel 2019 da Aidan Gomez, Ivan Zhang e Nick Frosst, Cohere si è distinta da altre startup di IA generativa concentrandosi sulle applicazioni aziendali. Tra i loro sviluppi c'è un modello linguistico multilingue all'avanguardia addestrato su dati provenienti da madrelingua.

La piattaforma di intelligenza artificialedi Cohere è cloud-agnostica e può essere distribuita su vari cloud pubblici, come Google Cloud e Amazon Web Services, oltre che sui cloud esistenti dei clienti, su cloud privati virtuali o on-premise. Con un approccio personalizzato, la startup lavora a stretto contatto con i clienti per sviluppare modelli di grandi dimensioni specificamente progettati per soddisfare le loro esigenze uniche, sulla base di dati proprietari.

Sebbene il numero esatto di clienti che lavorano con Cohere non sia stato reso noto, tra i clienti più importanti figurano Jasper e HyperWrite, che utilizzano la piattaforma per attività di generazione di copywriting come la stesura di e-mail, la creazione di contenuti di marketing e lo sviluppo di descrizioni di prodotti. Altre partnership degne di nota riguardano la società di marketing conversazionale LivePerson e una serie di organizzazioni come Salesforce Ventures e testate giornalistiche, che lavorano per analizzare e riassumere testi complessi utilizzando algoritmi di apprendimento automatico.

La raccolta di un totale di 445 milioni di dollari posiziona Cohere accanto alle principali startup di IA generativa come OpenAI (11,3 miliardi di dollari) e Anthropic (450 milioni di dollari) in termini di finanziamenti di capitale. Sebbene l'addestramento di modelli di IA richieda tipicamente un capitale significativo, l'azienda rimane cauta nella selezione degli investitori, assicurando che l'attenzione rimanga concentrata sul servizio diretto alle imprese, sul mantenimento dell'indipendenza e sulla fornitura di soluzioni cloud-agnostiche e sicure per i dati.

Le future opportunità di crescita per Cohere risiedono in aree come la ricerca e il reperimento, consentendo ai modelli di intelligenza artificiale e ai chatbot di accedere a informazioni aggiornate dal web pertinenti a una determinata query. Oltre a ciò, l'azienda prevede di realizzare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale in grado di eseguire lavori per gli utenti, come la programmazione di riunioni o l'archiviazione di note spese. Ciò la pone a fianco di concorrenti come Adept, Inflection e OpenAI, che stanno lavorando per collegare l'IA con applicazioni e servizi di terze parti.

Nonostante la concorrenza, Cohere rimane fiduciosa nel suo posizionamento unico di piattaforma AI indipendente e cloud-agnostica per le aziende. Il loro impegno a potenziare i clienti attraverso modelli proprietari di grandi dimensioni è considerato una fonte significativa di differenziazione e di valore commerciale nel settore.

Il recente round di finanziamento della Serie C, che ha superato la soglia di sottoscrizione, è stato guidato da Inovia Capital e ha visto la partecipazione di attori importanti come Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures e Index Ventures.