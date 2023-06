W niedawnym ogłoszeniu startup AI Cohere, który koncentruje się na rozwoju ekosystemu modeli AI do użytku korporacyjnego, zebrał 270 milionów dolarów podczas rundy finansowania serii C. To imponujące finansowanie podnosi wycenę firmy do znaczącego przedziału od 2,1 do 2,2 miliarda dolarów.

Według TechCrunch, nowo pozyskany kapitał zostanie wykorzystany do dalszej ekspansji platformy AI Cohere. Fundusze przyspieszą również rozwój firmy i zaangażowanie w wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie. Platforma umożliwia organizacjom zwiększenie prywatności danych i uproszczenie wdrażania poprzez wybór preferowanego dostawcy usług w chmurze.

Współzałożona w 2019 roku przez Aidana Gomeza, Ivana Zhanga i Nicka Frossta firma Cohere wyróżnia się na tle innych startupów zajmujących się generatywną sztuczną inteligencją, koncentrując się na zastosowaniach korporacyjnych. Wśród ich osiągnięć znajduje się najnowocześniejszy wielojęzyczny model językowy szkolony na danych pochodzących od native speakerów.

Platforma sztucznej inteligencjiCohere jest niezależna od chmury, dzięki czemu można ją wdrażać w różnych chmurach publicznych, takich jak Google Cloud i Amazon Web Services, a także w istniejących chmurach klientów, wirtualnych chmurach prywatnych lub lokalnie. W ramach niestandardowego podejścia, startup ściśle współpracuje z klientami w celu opracowania modeli w dużym języku, zaprojektowanych specjalnie w celu zaspokojenia ich unikalnych potrzeb, w oparciu o zastrzeżone dane.

Chociaż dokładna liczba klientów współpracujących z Cohere pozostaje nieujawniona, do godnych uwagi klientów należą Jasper i HyperWrite, którzy wykorzystują platformę do generowania zadań copywriterskich, takich jak redagowanie wiadomości e-mail, tworzenie treści marketingowych i opracowywanie opisów produktów. Inne godne uwagi partnerstwa obejmują firmę LivePerson zajmującą się marketingiem konwersacyjnym oraz różne organizacje, takie jak Salesforce Ventures i serwisy informacyjne, pracujące nad analizą i podsumowaniem złożonego tekstu przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego.

Pozyskanie łącznie 445 milionów dolarów plasuje Cohere obok czołowych startupów zajmujących się generatywną sztuczną inteligencją, takich jak OpenAI (11,3 miliarda dolarów) i Anthropic (450 milionów dolarów) pod względem finansowania kapitałowego. Chociaż szkolenie modeli AI zazwyczaj wymaga znacznego kapitału, firma pozostaje ostrożna w wyborze inwestorów, zapewniając, że koncentruje się na bezpośredniej obsłudze przedsiębiorstw, utrzymaniu niezależności oraz dostarczaniu rozwiązań niezależnych od chmury i bezpiecznych danych.

Przyszłe możliwości rozwoju Cohere leżą w obszarach takich jak wyszukiwanie i pobieranie, umożliwiając modelom AI i chatbotom dostęp do aktualnych informacji z sieci istotnych dla danego zapytania. Poza tym firma przewiduje tworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które mogą wykonywać pracę dla użytkowników, takich jak planowanie spotkań lub wypełnianie raportów wydatków. Stawia ich to obok konkurentów, takich jak Adept, Inflection i OpenAI, którzy również pracują nad połączeniem sztucznej inteligencji z aplikacjami i usługami innych firm.

Pomimo konkurencji, Cohere pozostaje pewny swojej wyjątkowej pozycji jako niezależnej, niezależnej od chmury platformy AI dla przedsiębiorstw. Ich zaangażowanie we wzmacnianie pozycji klientów za pomocą zastrzeżonych modeli wielkojęzycznych jest postrzegane jako znaczące źródło zróżnicowania i wartości biznesowej w branży.

Niedawno nadsubskrybowana runda finansowania serii C była prowadzona przez Inovia Capital i uczestniczyli w niej główni gracze, tacy jak Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures i Index Ventures.