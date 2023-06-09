في إعلان حديث ، جمعت Cohere الناشئة بالذكاء الاصطناعي ، والتي تركز على تطوير نظام بيئي نموذجي للذكاء الاصطناعي لاستخدام المؤسسات ، 270 مليون دولار خلال جولتها التمويلية Series C. يدفع هذا التمويل المثير للإعجاب تقييم الشركة إلى نطاق ملحوظ من 2.1 إلى 2.2 مليار دولار.

وفقًا لـ TechCrunch ، سيتم استخدام رأس المال المضمون حديثًا للتوسع المستمر لمنصة Cohere's AI. ستعمل الصناديق أيضًا على تسريع نمو الشركة والمشاركة مع الشركات الرائدة على مستوى العالم. يمكّن النظام الأساسي المؤسسات من زيادة خصوصية البيانات وتبسيط التنفيذ من خلال اختيار مزود السحابة المفضل لديهم.

تأسست Cohere في عام 2019 من قبل Aidan Gomez و Ivan Zhang و Nick Frosst ، وقد ميزت نفسها عن غيرها من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على تطبيقات المؤسسات. ومن بين التطورات التي قاموا بها نموذج متطور متعدد اللغات تم تدريبه على بيانات من متحدثين أصليين.

تعتبر منصة Cohere's AI غير سحابية ، مما يضمن إمكانية نشرها ضمن مجموعة سحابية عامة مختلفة ، مثل Google Cloud و Amazon Web Services ، بالإضافة إلى السحابات السحابية الحالية للعملاء ، أو السحابة الخاصة الافتراضية ، أو في أماكن العمل. في نهج مخصص ، تعمل الشركة الناشئة عن كثب مع العملاء لتطوير نماذج بلغات كبيرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة ، استنادًا إلى بيانات الملكية.

في حين أن العدد الدقيق للعملاء الذين يعملون مع Cohere لا يزال غير معلوم ، فإن العملاء البارزين هم Jasper و HyperWrite ، الذين يستخدمون النظام الأساسي لمهام إنشاء كتابة النصوص مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني ، وإنشاء محتوى تسويقي ، وتطوير أوصاف المنتج. تشمل الشراكات البارزة الأخرى شركة التسويق الحواري LivePerson ومجموعة متنوعة من المؤسسات مثل Salesforce Ventures ومنافذ الأخبار ، التي تعمل على تحليل وتلخيص النص المعقد باستخدام خوارزميات التعلم الآلي.

جمع 445 مليون دولار من وظائف Cohere جنبًا إلى جنب مع الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI (11.3 مليار دولار) و Anthropic (450 مليون دولار) من حيث تمويل رأس المال. على الرغم من أن التدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي يتطلب عادةً رأس مال كبير ، إلا أن الشركة تظل حذرة في اختيار مستثمريها ، والتأكد من أن تركيزها يظل على مؤسسات الخدمة المباشرة ، والحفاظ على الاستقلال ، وتقديم حلول غير سحابية وآمنة للبيانات.

تكمن فرص النمو المستقبلية لـ Cohere في مجالات مثل البحث والاسترجاع ، مما يسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة بالوصول إلى معلومات محدثة من الويب ذات صلة باستعلام معين. علاوة على ذلك ، تتصور الشركة بناء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تنفيذ العمل للمستخدمين ، مثل جدولة الاجتماعات أو تقديم تقارير النفقات. يضعهم هذا جنبًا إلى جنب مع منافسين مثل Adept و Inflection و OpenAI ، الذين يعملون أيضًا على ربط الذكاء الاصطناعي بتطبيقات وخدمات الطرف الثالث.

على الرغم من المنافسة ، لا يزال Cohere واثقًا من موقعه الفريد كمنصة AI مستقلة وغير سحابية للمؤسسات. يُنظر إلى التزامهم بتمكين العملاء من خلال نماذج اللغة الكبيرة المسجلة الملكية كمصدر مهم للتمايز وقيمة الأعمال في الصناعة.

قادت Inovia Capital جولة التمويل الأخيرة من السلسلة C التي تم الاكتتاب فيها والتي شهدت مشاركة من كبار اللاعبين مثل Nvidia و Oracle و Salesforce Ventures و DTCP و Mirae Asset و Schroders Capital و SentinelOne و Thomvest Ventures و Index Ventures.