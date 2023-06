Das KI-Startup Cohere, das sich auf die Entwicklung eines KI-Modell-Ökosystems für den Einsatz in Unternehmen konzentriert, hat im Rahmen seiner Serie-C-Finanzierungsrunde 270 Mio. USD erhalten. Diese beeindruckende Finanzierung treibt die Bewertung des Unternehmens auf eine beachtliche Spanne von 2,1 bis 2,2 Milliarden US-Dollar.

Laut TechCrunch wird das neu gewonnene Kapital für den weiteren Ausbau der KI-Plattform von Cohere verwendet. Die Mittel werden auch das Wachstum des Unternehmens und die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen weltweit beschleunigen. Die Plattform ermöglicht es Organisationen, den Datenschutz zu erhöhen und die Implementierung durch die Wahl ihres bevorzugten Cloud-Anbieters zu vereinfachen.

Cohere wurde 2019 von Aidan Gomez, Ivan Zhang und Nick Frosst mitgegründet und hebt sich von anderen generativen KI-Startups ab, indem es sich auf Unternehmensanwendungen konzentriert. Zu ihren Entwicklungen gehört ein hochmodernes mehrsprachiges Sprachmodell, das auf Daten von Muttersprachlern trainiert wurde.

Die KI-Plattformvon Cohere ist Cloud-agnostisch, d. h. sie kann in verschiedenen öffentlichen Clouds wie Google Cloud und Amazon Web Services sowie in den vorhandenen Clouds der Kunden, virtuellen privaten Clouds oder vor Ort eingesetzt werden. In einem kundenspezifischen Ansatz arbeitet das Startup eng mit den Kunden zusammen, um großsprachige Modelle zu entwickeln, die speziell auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und auf proprietären Daten basieren.

Die genaue Anzahl der Kunden, die mit Cohere zusammenarbeiten, wurde nicht bekannt gegeben. Zu den namhaften Kunden gehören Jasper und HyperWrite, die die Plattform für die Erstellung von Texten nutzen, z. B. für das Verfassen von E-Mails, die Erstellung von Marketinginhalten und die Entwicklung von Produktbeschreibungen. Weitere bemerkenswerte Partnerschaften bestehen mit dem Conversational-Marketing-Unternehmen LivePerson und einer Reihe von Organisationen wie Salesforce Ventures und Nachrichtenagenturen, die daran arbeiten, komplexe Texte mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen zu analysieren und zusammenzufassen.

Mit einer Gesamtsumme von 445 Mio. US-Dollar befindet sich Cohere in einer Reihe mit führenden generativen KI-Startups wie OpenAI (11,3 Mrd. US-Dollar) und Anthropic (450 Mio. US-Dollar), was die Kapitalausstattung angeht. Obwohl das Training von KI-Modellen in der Regel viel Kapital erfordert, bleibt das Unternehmen bei der Auswahl seiner Investoren vorsichtig und stellt sicher, dass der Schwerpunkt weiterhin auf der direkten Betreuung von Unternehmen, der Wahrung der Unabhängigkeit und der Bereitstellung von Cloud-agnostischen und datensicheren Lösungen liegt.

Die zukünftigen Wachstumschancen für Cohere liegen in Bereichen wie Suche und Retrieval, die es KI-Modellen und Chatbots ermöglichen, auf aktuelle Informationen aus dem Web zuzugreifen, die für eine bestimmte Anfrage relevant sind. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Aufbau von KI-gestützten Lösungen, die für die Nutzer Arbeiten wie die Planung von Besprechungen oder die Erstellung von Spesenabrechnungen übernehmen können. Damit steht das Unternehmen in einer Reihe mit Konkurrenten wie Adept, Inflection und OpenAI, die ebenfalls daran arbeiten, KI mit Anwendungen und Diensten von Drittanbietern zu verbinden.

Trotz der Konkurrenz ist Cohere von seiner einzigartigen Positionierung als unabhängige, Cloud-unabhängige KI-Plattform für Unternehmen überzeugt. Das Engagement des Unternehmens, Kunden durch proprietäre, großsprachige Modelle zu unterstützen, wird in der Branche als wichtige Quelle der Differenzierung und des Geschäftswerts angesehen.

Die jüngste überzeichnete Serie-C-Finanzierungsrunde wurde von Inovia Capital angeführt und sah eine Beteiligung von wichtigen Akteuren wie Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures und Index Ventures.