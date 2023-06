Em um anúncio recente, a startup de IA Cohere, que se concentra no desenvolvimento de um ecossistema de modelo de IA para uso corporativo, levantou US $ 270 milhões durante sua rodada de financiamento da Série C. Este financiamento impressionante impulsiona a avaliação da empresa para uma faixa notável de US $ 2.1 a US $ 2.2 bilhões.

De acordo com o TechCrunch, o capital recém-garantido será utilizado para a expansão contínua da plataforma de IA da Cohere. Os fundos também irão acelerar o crescimento da empresa e o envolvimento com empresas líderes em todo o mundo. A plataforma permite que as organizações aumentem a privacidade dos dados e simplifiquem a implementação por meio da escolha de seu provedor de nuvem preferido.

Co-fundada em 2019 por Aidan Gomez, Ivan Zhang e Nick Frosst, a Cohere se diferenciou de outras startups de IA generativa ao se concentrar em aplicativos corporativos. Entre seus desenvolvimentos está um modelo de linguagem multilíngue de ponta treinado em dados de falantes nativos.

A plataforma de IAda Cohere é agnóstica em relação à nuvem, garantindo que pode ser implantada em várias nuvens públicas, como Google Cloud e Amazon Web Services, bem como nas nuvens existentes dos clientes, nuvens privadas virtuais ou locais. Numa abordagem personalizada, a startup trabalha em estreita colaboração com os clientes para desenvolver modelos de grande linguagem especificamente concebidos para satisfazer as suas necessidades únicas, com base em dados proprietários.

Embora o número exacto de clientes que trabalham com a Cohere não tenha sido revelado, entre os clientes notáveis contam-se a Jasper e a HyperWrite, que utilizam a plataforma para tarefas de criação de textos, como a elaboração de e-mails, a criação de conteúdos de marketing e o desenvolvimento de descrições de produtos. Outras parcerias notáveis envolvem a empresa de marketing conversacional LivePerson e uma variedade de organizações, como a Salesforce Ventures e agências de notícias, que trabalham para analisar e resumir textos complexos usando algoritmos de aprendizado de máquina.

A angariação de um total de 445 milhões de dólares posiciona a Cohere ao lado das principais startups de IA generativa, como a OpenAI (11,3 mil milhões de dólares) e a Anthropic (450 milhões de dólares), em termos de financiamento de capital. Embora o treinamento de modelos de IA normalmente exija capital significativo, a empresa permanece cautelosa na seleção de seus investidores, garantindo que seu foco permaneça no atendimento direto às empresas, mantendo a independência e fornecendo soluções agnósticas em nuvem e seguras de dados.

As futuras oportunidades de crescimento para a Cohere encontram-se em áreas como a pesquisa e a recuperação, permitindo que os modelos de IA e os chatbots acedam a informações actualizadas da Web relevantes para uma determinada consulta. Além disso, a empresa prevê a criação de soluções baseadas em IA que possam executar trabalho para os utilizadores, como agendar reuniões ou preencher relatórios de despesas. Isto coloca-os ao lado de concorrentes como a Adept, a Inflection e a OpenAI, que também estão a trabalhar na ligação da IA a aplicações e serviços de terceiros.

Apesar da concorrência, a Cohere continua confiante em seu posicionamento único como uma plataforma de IA independente e agnóstica em nuvem para empresas. O seu compromisso de capacitar os clientes através de modelos proprietários de grande linguagem é visto como uma fonte significativa de diferenciação e valor comercial no sector.

A recente ronda de financiamento da Série C, com subscrição excedentária, foi liderada pela Inovia Capital e contou com a participação de importantes intervenientes como a Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures e Index Ventures.