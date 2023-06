In een recente aankondiging heeft AI startup Cohere, die zich richt op het ontwikkelen van een AI-model ecosysteem voor zakelijk gebruik, 270 miljoen dollar opgehaald tijdens zijn Serie C financieringsronde. Deze indrukwekkende financiering stuwt de waardering van het bedrijf naar een opmerkelijke range van $2,1 tot $2,2 miljard.

Volgens TechCrunch zal het nieuwe kapitaal worden gebruikt voor de verdere uitbreiding van Cohere's AI-platform. De fondsen zullen ook de groei van het bedrijf en de samenwerking met toonaangevende bedrijven wereldwijd versnellen. Het platform stelt organisaties in staat om de dataprivacy te vergroten en de implementatie te vereenvoudigen door te kiezen voor de cloudprovider van hun voorkeur.

Cohere werd in 2019 opgericht door Aidan Gomez, Ivan Zhang en Nick Frosst en onderscheidt zich van andere generatieve AI-startups door zich te concentreren op bedrijfstoepassingen. Onder hun ontwikkelingen is een geavanceerd meertalig taalmodel getraind op data van moedertaalsprekers.

Het AI-platformvan Cohere is cloud-agnostisch, waardoor het kan worden ingezet in verschillende openbare clouds, zoals Google Cloud en Amazon Web Services, maar ook in bestaande clouds van klanten, virtuele privéclouds of op locatie. In een op maat gemaakte aanpak werkt de startup nauw samen met klanten om grootschalige taalmodellen te ontwikkelen die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan hun unieke behoeften, op basis van eigen gegevens.

Hoewel het exacte aantal klanten dat met Cohere werkt niet bekend is gemaakt, zijn onder de opvallende klanten Jasper en HyperWrite, die het platform gebruiken voor copywritingtaken zoals het opstellen van e-mails, het creëren van marketingcontent en het ontwikkelen van productbeschrijvingen. Andere opmerkelijke partnerschappen zijn het conversatiemarketingbedrijf LivePerson en verschillende organisaties zoals Salesforce Ventures en nieuwsbedrijven, die werken aan het analyseren en samenvatten van complexe tekst met behulp van machine-learning algoritmen.

Met een totaalbedrag van $445 miljoen staat Cohere qua kapitaalfinanciering naast top startups op het gebied van generatieve AI, zoals OpenAI ($11,3 miljard) en Anthropic ($450 miljoen). Hoewel voor het trainen van AI-modellen doorgaans veel kapitaal nodig is, blijft het bedrijf voorzichtig bij het selecteren van zijn investeerders en zorgt het ervoor dat de focus blijft liggen op het direct bedienen van bedrijven, het behouden van onafhankelijkheid en het leveren van cloud-agnostische en gegevensveilige oplossingen.

De toekomstige groeimogelijkheden voor Cohere liggen in gebieden zoals zoeken en ophalen, waardoor AI-modellen en chatbots toegang krijgen tot actuele informatie van het web die relevant is voor een bepaalde zoekopdracht. Daarnaast wil het bedrijf AI-oplossingen bouwen die werk voor gebruikers kunnen uitvoeren, zoals het plannen van vergaderingen of het indienen van onkostendeclaraties. Dit plaatst hen naast concurrenten als Adept, Inflection en OpenAI, die ook werken aan het verbinden van AI met apps en diensten van derden.

Ondanks de concurrentie blijft Cohere vertrouwen in hun unieke positionering als onafhankelijk, cloud-agnostisch AI-platform voor bedrijven. Hun toewijding aan het versterken van klanten door middel van eigen modellen voor grote talen wordt gezien als een belangrijke bron van differentiatie en zakelijke waarde in de industrie.

De recente, overtekende Serie C-financieringsronde werd geleid door Inovia Capital en zag deelname van grote spelers als Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures en Index Ventures.