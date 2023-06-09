Yakın tarihli bir duyuruda, kurumsal kullanım için bir AI modeli ekosistemi geliştirmeye odaklanan AI girişimi Cohere, C Serisi finansman turu sırasında 270 milyon dolar topladı. Bu etkileyici finansman, şirketin değerini 2,1 ila 2,2 milyar dolar gibi kayda değer bir aralığa taşıyor.

TechCrunch göre, yeni güvence altına alınan sermaye, Cohere's yapay zeka platformunun sürekli genişletilmesi için kullanılacak. Fonlar aynı zamanda şirketin büyümesini ve dünya çapında önde gelen kuruluşlarla ilişkisini hızlandıracak. Platform, kuruluşların tercih ettikleri bulut sağlayıcısını seçerek veri gizliliğini artırmasına ve uygulamayı basitleştirmesine olanak tanır.

2019 yılında Aidan Gomez, Ivan Zhang ve Nick Frosst tarafından ortaklaşa kurulan Cohere, kurumsal uygulamalara odaklanarak kendisini diğer üretken AI girişimlerinden ayırdı. Geliştirmeleri arasında, anadili İngilizce olan kişilerden alınan verilerle eğitilmiş son teknoloji çok dilli bir dil modeli vardır.

Cohere's yapay zeka platformu buluttan bağımsızdır ve Google Cloud ve Amazon Web Services gibi çeşitli genel bulutların yanı sıra müşterilerin mevcut bulutları, sanal özel bulutları veya şirket içi bulutları içinde dağıtılabilmesini sağlar. Özel bir yaklaşımla startup, özel verilere dayalı olarak benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış geniş dilli modeller geliştirmek için müşterilerle yakın bir şekilde çalışır.

Cohere ile çalışan müşterilerin tam sayısı açıklanmamakla birlikte, dikkate değer müşteriler arasında platformu e-posta taslağı hazırlamak, pazarlama içeriği oluşturmak ve ürün açıklamaları geliştirmek gibi metin yazarlığı oluşturma görevleri için kullanan Jasper ve HyperWrite bulunmaktadır. Diğer dikkate değer ortaklıklar arasında, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak karmaşık metinleri analiz etmek ve özetlemek için çalışan, diyaloga dayalı pazarlama şirketi LivePerson ve Salesforce Ventures ve haber kaynakları gibi çeşitli kuruluşlar yer alır.

Sermaye finansmanı açısından OpenAI (11,3 milyar $) ve Anthropic (450 milyon $) gibi en iyi üretken yapay zeka girişimlerinin yanı sıra Cohere toplam 445 milyon $'lık pozisyon elde etmek. Yapay zeka modeli eğitimi tipik olarak önemli miktarda sermaye gerektirse de şirket, yatırımcılarını seçerken temkinli davranarak işletmelere doğrudan hizmet vermeye, bağımsızlığı korumaya ve buluttan bağımsız ve veri güvenli çözümler sunmaya odaklanmaya devam ediyor.

Cohere için gelecekteki büyüme fırsatları, AI modellerinin ve sohbet robotlarının belirli bir sorguyla ilgili web'den güncel bilgilere erişmesine izin veren arama ve alma gibi alanlarda yatmaktadır. Bunun ötesinde şirket, toplantı planlama veya gider raporları dosyalama gibi kullanıcılar için işleri yürütebilen yapay zeka destekli çözümler oluşturmayı öngörüyor. Bu onları, aynı zamanda yapay zekayı üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleriyle bağlamak için çalışan Adept, Inflection ve OpenAI gibi rakiplerin yanına yerleştiriyor.

Rekabete rağmen Cohere, işletmeler için bağımsız, buluttan bağımsız bir yapay zeka platformu olarak benzersiz konumlarına güveniyor. Tescilli geniş dilli modeller aracılığıyla müşterileri güçlendirme konusundaki taahhütleri, sektörde önemli bir farklılaşma ve iş değeri kaynağı olarak görülüyor.

Son zamanlarda aşırı talep gören C Serisi finansman turu, Inovia Capital tarafından yönetildi ve Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures ve Index Ventures gibi büyük oyuncuların katılımını gördü.