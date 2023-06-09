Недавно компания Cohere, специализирующаяся на разработке экосистемы моделей ИИ для корпоративного использования, привлекла 270 миллионов долларов в рамках серии С финансирования. Это впечатляющее финансирование повышает оценку компании до заметного диапазона от $2,1 до $2,2 млрд.

По данным TechCrunch, вновь привлеченный капитал будет использован для дальнейшего расширения платформы искусственного интеллекта Cohere. Средства также ускорят рост компании и привлечение ведущих предприятий по всему миру. Платформа позволяет организациям повысить уровень конфиденциальности данных и упростить внедрение благодаря выбору предпочтительного облачного провайдера.

Основанная в 2019 году Эйданом Гомесом, Иваном Чжаном и Ником Фростом, Cohere выделилась среди других стартапов в области генеративного ИИ, сосредоточившись на корпоративных приложениях. Среди их разработок - передовая многоязычная языковая модель, обученная на данных носителей языка.

Платформа ИИCohere не зависит от облака, что позволяет развертывать ее в различных публичных облаках, таких как Google Cloud и Amazon Web Services, а также в существующих облаках клиентов, виртуальных частных облаках или на месте. В рамках индивидуального подхода стартап тесно сотрудничает с клиентами для разработки крупноязычных моделей, специально разработанных для удовлетворения их уникальных потребностей на основе собственных данных.

Хотя точное количество клиентов, работающих с Cohere, не разглашается, среди известных клиентов можно отметить Jasper и HyperWrite, которые используют платформу для создания копирайтинга, например, для составления электронных писем, создания маркетингового контента и разработки описаний продуктов. Среди других заметных партнеров - компания по разговорному маркетингу LivePerson и различные организации, такие как Salesforce Ventures и новостные издания, работающие над анализом и обобщением сложных текстов с помощью алгоритмов машинного обучения.

Привлечение в общей сложности $445 млн ставит Cohere в один ряд с такими ведущими стартапами в области генеративного ИИ, как OpenAI ($11,3 млрд) и Anthropic ($450 млн), по объему финансирования. Хотя обучение моделей ИИ обычно требует значительного капитала, компания сохраняет осторожность в выборе инвесторов, гарантируя, что ее фокус остается на прямом обслуживании предприятий, сохранении независимости и предоставлении решений, не зависящих от облака и обеспечивающих безопасность данных.

Будущие возможности роста для Cohere лежат в таких областях, как поиск и извлечение информации, позволяя моделям ИИ и чат-ботам получать доступ к актуальной информации из Интернета, соответствующей заданному запросу. Кроме того, компания планирует создавать решения на базе ИИ, которые могут выполнять работу за пользователей, например, планировать встречи или заполнять отчеты о расходах. Это ставит их в один ряд с такими конкурентами, как Adept, Inflection и OpenAI, которые также работают над соединением ИИ со сторонними приложениями и сервисами.

Несмотря на конкуренцию, Cohere остается уверенной в своем уникальном позиционировании в качестве независимой, облачной платформы ИИ для предприятий. Их стремление расширить возможности клиентов с помощью собственных моделей на больших языках рассматривается как значительный источник дифференциации и бизнес-ценности в отрасли.

Недавний переполненный раунд финансирования серии С был проведен под руководством Inovia Capital, в нем приняли участие такие крупные игроки, как Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures и Index Ventures.