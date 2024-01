Cisco s'apprête à étendre son portefeuille cloud natif avec une acquisition isovalente

Cisco Systems Inc., un leader renommé de l'industrie technologique, a annoncé sa décision d'acquérir Isovalent, une startup spécialisée dans les réseaux et la sécurité cloud natifs. Cette décision correspond parfaitement à l'accent fondamental de Cisco sur les réseaux et la sécurité, renforçant ainsi sa position dans ces domaines. Les détails concernant les aspects financiers de la transaction restent confidentiels.

Fondée par une équipe d'experts en cloud computing, Isovalent a développé eBPF et Cilium, des technologies open source qui offrent aux développeurs une connaissance approfondie du fonctionnement interne des systèmes d'exploitation Linux ou Windows. Ces technologies s'adressent à l'écosystème virtualisé piloté par logiciel présenté par le cloud, fournissant des informations précieuses qui étaient auparavant disponibles via les appareils matériels.

Tom Gillis, vice-président senior et directeur général du Security Business Group de Cisco, met en lumière la pertinence de ces technologies en déclarant : « Le rôle autrefois joué par les appareils matériels est de plus en plus repris par les logiciels dans le monde du cloud. Il existe encore quelques cases cachées sous les couches logicielles. Des technologies comme eBPF et Cilium éliminent l'obscurcissement, offrant ainsi une visibilité dans le cloud.

Ces technologies permettent d'examiner en détail la manière dont une application interagit avec le réseau, permettant ainsi d'identifier d'éventuelles anomalies. Comme l'explique Gillis : « Ces outils offrent un haut niveau de visibilité sur la dynamique d'une application. Pendant qu'un conteneur communique avec un autre, Cilium intercepte et observe ce flux d'informations, scrutant même le système d'exploitation. Cela devient une plate-forme offrant à la fois des protocoles de connectivité et de sécurité.

Signalant la crédibilité et l'efficacité des outils développés, Cilium est un élément par défaut pour Google Kubernetes Engine, Amazon EKS Anywhere et Google Anthos. En outre, de nombreuses entreprises de premier plan telles que Bell Canada, Adobe, Datadog, Capital One, Palantir et Sky intègrent ces outils dans leurs systèmes.

Le véritable défi qui se pose lors de l’acquisition d’une startup basée sur l’open source est l’éventuelle perturbation qui pourrait agiter la communauté ainsi que les nombreuses entreprises qui s’appuient sur ces logiciels. En tant que contributeur important à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) et à la eBPF Foundation, Isovalent joue un rôle essentiel dans la consolidation des normes open source.

Jeetu Patel, directeur de Cisco, souligne le besoin vital d'une coopération en matière de sécurité, soulignant l'importance de la co-innovation open source. Tout comme l'open source de Kubernetes par Google, Gillis suggère qu'« il est dans le meilleur intérêt de tous que eBPF et Cilium prospèrent ». La communauté doit continuer à les accueillir car leur omniprésence les rend puissants. Un tel outil permettrait à chacun d'innover sur cette plateforme et de créer des produits étonnants.

Avant l'annonce, Cisco était déjà un investisseur dans Isovalent, ayant participé à ses cycles de financement de séries A et B. Cette acquisition ouvrira de nouvelles voies de développement des technologies d'Isovalent, et avec des investisseurs stratégiques tels que Microsoft et Google, l'horizon semble sans limites. La décision de Cisco d'acquérir Isovalent illustre clairement l'engagement de l'entreprise à tirer parti des technologies open source pour renforcer ses offres et rester une force dominante dans le monde actuel qui se virtualise rapidement.

