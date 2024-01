Cisco will sein Cloud-Native-Portfolio mit der Übernahme von Isovalent erweitern

Cisco Systems Inc., ein renommierter Marktführer in der Technologiebranche, hat seine Entscheidung bekannt gegeben, Isovalent zu übernehmen, ein Startup, das sich auf Cloud-native Netzwerke und Sicherheit spezialisiert hat. Dieser Schritt entspricht perfekt Ciscos grundsätzlichem Fokus auf Netzwerke und Sicherheit und stärkt damit seine Position in diesen Bereichen. Die Details zu den finanziellen Aspekten des Deals werden nicht bekannt gegeben.

Isovalent wurde von einem Team von Cloud-Computing-Experten gegründet und hat eBPF und Cilium entwickelt, Open-Source-Technologien, die Entwicklern umfangreiches Wissen über das Innenleben der Linux- oder Windows-Betriebssysteme bieten. Diese Technologien sind auf das virtualisierte, softwaregesteuerte Ökosystem der Cloud ausgerichtet und liefern wertvolle Erkenntnisse, die zuvor über Hardware-Appliances verfügbar waren.

Tom Gillis, Senior VP und General Manager der Security Business Group von Cisco, beleuchtet die Relevanz dieser Technologien mit den Worten: „Die Rolle, die einst Hardware-Appliances spielten, wird in der Welt der Cloud zunehmend von Software übernommen.“ Es gibt immer noch einige Kästchen, die unter Softwareebenen versteckt sind. Technologien wie eBPF und Cilium beseitigen die Verschleierung und sorgen für Transparenz in der Cloud.“

Diese Technologien ermöglichen eine detaillierte Untersuchung der Interaktion einer Anwendung mit dem Netzwerk und ermöglichen so die Identifizierung etwaiger Anomalien. Gillis erklärt: „Diese Tools bieten ein hohes Maß an Einblick in die Dynamik einer Anwendung.“ Während ein Container mit einem anderen kommuniziert, fängt Cilium diesen Informationsfluss ab und beobachtet ihn und überprüft sogar das Betriebssystem. Es wird zu einer Plattform, die sowohl Konnektivität als auch Sicherheitsprotokolle bietet.“

Cilium ist ein Standardelement für Google Kubernetes Engine, Amazon EKS Anywhere und Google Anthos und signalisiert die Glaubwürdigkeit und Effizienz der entwickelten Tools. Darüber hinaus integrieren zahlreiche namhafte Unternehmen wie Bell Canada, Adobe, Datadog, Capital One, Palantir und Sky diese Tools in ihre Systeme.

Die eigentliche Herausforderung, die sich aus der Übernahme eines Open-Source-Startups ergibt, ist die mögliche Störung, die sowohl die Community als auch die zahlreichen Unternehmen, die auf diese Software angewiesen sind, aufregen könnte. Als bedeutender Mitwirkender der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) und der eBPF Foundation spielt Isovalent eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung von Open-Source-Standards.

Cisco-Manager Jeetu Patel weist auf die dringende Notwendigkeit einer Zusammenarbeit im Hinblick auf die Sicherheit hin und betont die Bedeutung der Open-Source-Co-Innovation. Ähnlich wie Googles Open-Sourcing von Kubernetes meint Gillis: „Es ist im besten Interesse aller, dass sowohl eBPF als auch Cilium gedeihen.“ Die Gemeinschaft muss sie weiterhin annehmen, denn ihre Allgegenwärtigkeit macht sie mächtig. „Ein solches Tool würde es jedem ermöglichen, auf der Grundlage dieser Plattform Innovationen zu entwickeln und erstaunliche Produkte zu entwickeln.“

Vor der Ankündigung war Cisco bereits Investor von Isovalent und hatte an deren Finanzierungsrunden der Serien A und B teilgenommen. Diese Übernahme wird neue Möglichkeiten für die Skalierung der Technologien von Isovalent eröffnen, und mit strategischen Investoren wie Microsoft und Google scheint der Horizont grenzenlos zu sein. Der Schritt von Cisco, Isovalent zu übernehmen, verdeutlicht deutlich das Engagement des Unternehmens, Open-Source-Technologien zu nutzen, um sein Angebot zu erweitern und in der heutigen, sich schnell virtualisierenden Welt als dominierende Kraft zu bestehen.

