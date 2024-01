Cisco zamierza rozszerzyć swoje portfolio rozwiązań chmurowych o przejęcie firmy Isovalent

Cisco Systems Inc., uznany lider branży technologicznej, ogłosił swoją decyzję o przejęciu Isovalent, startupu specjalizującego się w sieciach i bezpieczeństwie natywnie chmurowym. Posunięcie to doskonale wpisuje się w podstawowe skupienie Cisco na sieciach i bezpieczeństwie, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję w tych dziedzinach. Szczegóły dotyczące finansowych aspektów transakcji pozostają tajemnicą.

Założona przez zespół ekspertów w dziedzinie przetwarzania w chmurze firma Isovalent opracowała eBPF i Cilium, technologie typu open source, które oferują programistom obszerną wiedzę na temat wewnętrznego działania systemów operacyjnych Linux lub Windows. Technologie te obsługują zwirtualizowany ekosystem oparty na oprogramowaniu prezentowany przez chmurę, zapewniając cenne informacje, które wcześniej były dostępne za pośrednictwem urządzeń sprzętowych.

Tom Gillis, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Security Business Group, rzuca światło na znaczenie tych technologii, stwierdzając: „Rolę odgrywaną niegdyś przez urządzenia sprzętowe w coraz większym stopniu przejmuje oprogramowanie w świecie chmury. Nadal istnieją pewne pola ukryte pod warstwami oprogramowania. Technologie takie jak eBPF i Cilium eliminują zaciemnienia, zapewniając widoczność w chmurze.

Technologie te umożliwiają szczegółowe zbadanie interakcji aplikacji z siecią, umożliwiając identyfikację wszelkich nieprawidłowości. Jak wyjaśnia Gillis: „Narzędzia te zapewniają wysoki poziom wglądu w dynamikę aplikacji. Podczas gdy jeden kontener komunikuje się z drugim, Cilium przechwytuje i obserwuje przepływ informacji, nawet analizując system operacyjny. Staje się platformą oferującą zarówno łączność, jak i protokoły bezpieczeństwa.

Sygnalizując wiarygodność i efektywność opracowanych narzędzi, Cilium jest domyślnym elementem dla Google Kubernetes Engine, Amazon EKS Anywhere i Google Anthos. Poza tym wiele znanych przedsiębiorstw, takich jak Bell Canada, Adobe, Datadog, Capital One, Palantir i Sky, integruje te narzędzia ze swoimi systemami.

Prawdziwym wyzwaniem, jakie pojawia się w związku z przejęciem startupu opartego na otwartym kodzie źródłowym, są możliwe zakłócenia, które mogą poruszyć społeczność, a także liczne firmy korzystające z tego oprogramowania. Jako znaczący współtwórca Cloud Native Computing Foundation (CNCF) i eBPF Foundation, Isovalent odgrywa kluczową rolę w konsolidacji standardów open source.

Dyrektor wykonawczy Cisco, Jeetu Patel, wskazuje na istotną potrzebę współpracy w zakresie bezpieczeństwa, podkreślając znaczenie wspólnych innowacji typu open source. Podobnie jak w przypadku otwartego pozyskiwania Kubernetesa przez Google, Gillis sugeruje, że „w najlepszym interesie wszystkich leży rozwój zarówno eBPF, jak i Cilium”. Społeczność musi nadal je akceptować, ponieważ ich wszechobecność czyni je potężnymi. Takie narzędzie umożliwiłoby każdemu wprowadzanie innowacji na tej platformie i tworzenie niesamowitych produktów.

Przed ogłoszeniem Cisco było już inwestorem w Isovalent, biorąc udział w rundach finansowania serii A i B. To przejęcie otworzy nowe możliwości skalowania technologii Isovalent, a dzięki inwestorom strategicznym, takim jak Microsoft i Google, horyzont wydaje się nieograniczony. Decyzja Cisco o przejęciu Isovalent wyraźnie ilustruje zaangażowanie firmy w wykorzystanie technologii open source w celu ulepszenia swojej oferty i utrzymania pozycji dominującej siły w dzisiejszym szybko wirtualizującym się świecie.

