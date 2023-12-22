Cisco намерена расширить свой портфель облачных решений за счет изовалентного сбора данных

Cisco Systems Inc., известный лидер в сфере высоких технологий, объявила о своем решении приобрести Isoвалент, стартап, специализирующийся на облачных сетях и безопасности. Этот шаг идеально соответствует фундаментальному акценту Cisco на сетевых технологиях и безопасности, что укрепляет ее позиции в этих областях. Подробности, касающиеся финансовых аспектов сделки, остаются нераскрытыми.

Компания Isoвалент, основанная командой экспертов по облачным вычислениям, разработала eBPF и Cilium, технологии с открытым исходным кодом, которые предлагают разработчикам обширные знания о внутренней работе операционных систем Linux или Windows. Эти технологии обслуживают виртуализированную экосистему, управляемую программным обеспечением, представленную облаком, предоставляя ценную информацию, которая ранее была доступна через аппаратные устройства.

Том Гиллис, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности Cisco, проливает свет на актуальность этих технологий, заявив: «Роль, которую когда-то играли аппаратные устройства, в мире облачных технологий все больше берет на себя программное обеспечение. До сих пор существуют некоторые ящики, спрятанные под слоями программного обеспечения. Такие технологии, как eBPF и Cilium, устраняют путаницу, обеспечивая видимость в облаке».

Эти технологии позволяют детально изучить, как приложение взаимодействует с сетью, и выявить любые отклонения. Как объясняет Гиллис: «Эти инструменты обеспечивают высокий уровень прозрачности динамики приложения. Пока один контейнер взаимодействует с другим, Cilium перехватывает и наблюдает за этим потоком информации, даже изучая операционную систему. Она становится платформой, предлагающей как протоколы связи, так и протоколы безопасности».

Подтверждая надежность и эффективность разработанных инструментов, Cilium является элементом по умолчанию для Google Kubernetes Engine, Amazon EKS Anywhere и Google Anthos. Кроме того, ряд известных компаний, таких как Bell Canada, Adobe, Datadog, Capital One, Palantir и Sky, интегрируют эти инструменты в свои системы.

Реальная проблема, которая возникает при приобретении стартапа с открытым исходным кодом, — это возможный сбой, который может взволновать сообщество, а также многочисленные предприятия, которые полагаются на это программное обеспечение. Внося значительный вклад в Cloud Native Computing Foundation (CNCF) и eBPF Foundation, Isoвалент играет жизненно важную роль в консолидации стандартов с открытым исходным кодом.

Исполнительный директор Cisco Джиту Патель указывает на жизненно важную необходимость сотрудничества в области безопасности, подчеркивая важность совместных инноваций с открытым исходным кодом. Подобно открытию Google Kubernetes, Гиллис предполагает, что «процветание eBPF и Cilium отвечает интересам всех». Сообщество должно продолжать принимать их, поскольку их повсеместное распространение делает их могущественными. Такой инструмент позволит каждому внедрять инновации на базе этой платформы и создавать потрясающие продукты».

До этого объявления Cisco уже была инвестором Isoвалента, участвуя в раундах финансирования серий A и B. Это приобретение откроет новые возможности для масштабирования технологий Isoвалента, а благодаря стратегическим инвесторам, таким как Microsoft и Google, горизонт кажется безграничным. Решение Cisco о приобретении Isoвалентно ясно иллюстрирует стремление компании использовать технологии с открытым исходным кодом для расширения своих предложений и сохранения доминирующей силы в современном быстро виртуализирующемся мире.

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