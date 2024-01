Cisco se prepara para expandir seu portfólio nativo em nuvem com aquisição isovalente

Cisco Systems Inc., líder renomada na indústria de tecnologia, anunciou sua decisão de adquirir a Isovalent, uma startup especializada em redes e segurança nativas em nuvem. Esta mudança corresponde perfeitamente ao foco fundamental da Cisco em redes e segurança, fortalecendo assim a sua posição nestes domínios. Os detalhes relativos aos aspectos financeiros do negócio permanecem não divulgados.

Fundada por uma equipe de especialistas em computação em nuvem, a Isovalent desenvolveu eBPF e Cilium, tecnologias de código aberto que oferecem aos desenvolvedores amplo conhecimento sobre o funcionamento interno dos sistemas operacionais Linux ou Windows. Essas tecnologias atendem ao ecossistema virtualizado orientado por software apresentado pela nuvem, fornecendo insights valiosos que antes estavam disponíveis por meio de dispositivos de hardware.

Tom Gillis, vice-presidente sênior e gerente geral do grupo de negócios de segurança da Cisco, esclarece a relevância dessas tecnologias, afirmando: “O papel antes desempenhado pelos dispositivos de hardware é cada vez mais assumido pelo software no mundo da nuvem. Ainda existem algumas caixas escondidas nas camadas de software. Tecnologias como eBPF e Cilium eliminam a ofuscação, proporcionando visibilidade na nuvem.”

Essas tecnologias permitem um exame detalhado de como uma aplicação interage com a rede, possibilitando a identificação de eventuais anormalidades. Como explica Gillis, “Essas ferramentas oferecem um alto nível de visibilidade da dinâmica de uma aplicação. Enquanto um contêiner se comunica com outro, o Cilium intercepta e observa esse fluxo de informações, examinando até mesmo o sistema operacional. Torna-se uma plataforma que oferece conectividade e protocolos de segurança”.

Sinalizando a credibilidade e eficiência das ferramentas desenvolvidas, Cilium é um elemento padrão para Google Kubernetes Engine, Amazon EKS Anywhere e Google Anthos. Além disso, uma série de empresas proeminentes como Bell Canada, Adobe, Datadog, Capital One, Palantir e Sky integram essas ferramentas em seus sistemas.

O verdadeiro desafio que surge com a aquisição de uma startup baseada em código aberto é a possível disrupção que pode agitar a comunidade, bem como as inúmeras empresas que dependem deste software. Como contribuidor significativo da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) e da eBPF Foundation, a Isovalent desempenha um papel vital na consolidação dos padrões de código aberto.

O executivo da Cisco, Jeetu Patel, aponta para a necessidade vital de cooperação em termos de segurança, enfatizando a importância da co-inovação de código aberto. Muito parecido com o código aberto do Kubernetes do Google, Gillis sugere que 'É do interesse de todos que tanto o eBPF quanto o Cilium prosperem. A comunidade deve continuar a aceitá-los, pois a sua omnipresença os torna poderosos. Essa ferramenta permitiria que todos inovassem nesta plataforma e construíssem produtos incríveis”.

Antes do anúncio, a Cisco já era investidora na Isovalent, tendo participado de suas rodadas de financiamento das Séries A e B. Esta aquisição abrirá novos caminhos para a expansão das tecnologias da Isovalent e, com investidores estratégicos como a Microsoft e o Google, o horizonte parece ilimitado. A decisão da Cisco de adquirir a Isovalent ilustra claramente o compromisso da empresa em aproveitar tecnologias de código aberto para impulsionar as suas ofertas e persistir como uma força dominante no mundo atual em rápida virtualização.

