تستعد شركة Cisco لتوسيع محفظتها السحابية الأصلية من خلال الاستحواذ المتساوي

أعلنت شركة Cisco Systems Inc.، الشركة الرائدة المشهورة في صناعة التكنولوجيا، عن قرارها بالاستحواذ على شركة Isovalent، وهي شركة ناشئة متخصصة في الشبكات السحابية والأمن. وتتوافق هذه الخطوة تمامًا مع التركيز الأساسي لشركة Cisco على الشبكات والأمن، وبالتالي تعزيز مكانتها في هذه المجالات. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالجوانب المالية للصفقة.

قامت شركة Isovalent، التي أسسها فريق من خبراء الحوسبة السحابية، بتطوير eBPF وCilium، وهي تقنيات مفتوحة المصدر توفر للمطورين معرفة واسعة حول الأعمال الداخلية لأنظمة التشغيل Linux أو Windows. تلبي هذه التقنيات النظام البيئي القائم على البرامج الافتراضية الذي تقدمه السحابة، مما يوفر رؤى قيمة كانت متاحة سابقًا من خلال الأجهزة.

يسلط توم جيليس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة أعمال الأمن في Cisco، الضوء على أهمية هذه التقنيات قائلاً: "إن الدور الذي كانت تلعبه الأجهزة في السابق قد استحوذت عليه البرامج بشكل متزايد في عالم السحابة." لا تزال هناك بعض الصناديق المخفية تحت طبقات البرنامج. تعمل تقنيات مثل eBPF وCilium على إزالة التشويش، مما يوفر إمكانية الرؤية في السحابة.

تسمح هذه التقنيات بإجراء فحص تفصيلي لكيفية تفاعل التطبيق مع الشبكة، مما يتيح تحديد أي خلل. وكما يوضح جيليس، "توفر هذه الأدوات مستوى عالٍ من الرؤية لديناميكيات التطبيق. وبينما تتواصل إحدى الحاويات مع أخرى، يعترض Cilium تدفق المعلومات ويلاحظه، بل ويفحص نظام التشغيل. لقد أصبحت منصة توفر بروتوكولات الاتصال والأمان.

للإشارة إلى مصداقية وكفاءة الأدوات المطورة، يعد Cilium عنصرًا افتراضيًا لـ Google Kubernetes Engine وAmazon EKS Anywhere وGoogle Anthos. علاوة على ذلك، تقوم مجموعة من المؤسسات البارزة مثل Bell Canada وAdobe وDatadog وCapital One وPalantir وSky بدمج هذه الأدوات في أنظمتها.

التحدي الحقيقي الذي ينشأ عند الاستحواذ على شركة ناشئة مفتوحة المصدر هو الاضطراب المحتمل الذي قد يثير غضب المجتمع بالإضافة إلى العديد من الشركات التي تعتمد على هذا البرنامج. باعتبارها مساهمًا هامًا في مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ومؤسسة eBPF، تلعب Isovalent دورًا حيويًا في توحيد معايير المصادر المفتوحة.

يشير جيتو باتيل، المدير التنفيذي لشركة Cisco، إلى الحاجة الماسة للتعاون فيما يتعلق بالأمن، مشددًا على أهمية الابتكار المشترك مفتوح المصدر. تمامًا مثل مصدر Google المفتوح لـ Kubernetes، يقترح جيليس أنه "من مصلحة الجميع أن يزدهر كل من eBPF وCilium". يجب أن يستمر المجتمع في احتضانهم لأن وجودهم في كل مكان يجعلهم أقوياء. ستسمح مثل هذه الأداة للجميع بالابتكار على رأس هذه المنصة وبناء منتجات مذهلة.

قبل الإعلان، كانت Cisco بالفعل مستثمرًا في Isovalent، بعد أن شاركت في جولات التمويل من السلسلة A وB. سيفتح هذا الاستحواذ آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق تقنيات Isovalent، ومع المستثمرين الاستراتيجيين مثل Microsoft وGoogle، يبدو الأفق بلا حدود. توضح خطوة Cisco للاستحواذ على Isovalent بوضوح التزام الشركة بالاستفادة من التقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز عروضها والاستمرار كقوة مهيمنة في عالم اليوم الذي يتحول بسرعة إلى عالم افتراضي.

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