思科将通过同价收购扩展其云原生产品组合

科技行业的知名领导者思科系统公司 (Cisco Systems Inc.) 宣布决定收购 Isovalent，这是一家专注于云原生网络和安全的初创公司。此举完全符合思科对网络和安全的基本关注，从而巩固了其在这些领域的地位。有关交易财务方面的细节尚未披露。

Isovalent 由云计算专家团队创建，开发了 eBPF 和 Cilium 开源技术，为开发人员提供有关 Linux 或 Windows 操作系统内部工作原理的广泛知识。这些技术迎合了云所呈现的虚拟化软件驱动的生态系统，提供了以前通过硬件设备获得的宝贵见解。

思科安全业务集团高级副总裁兼总经理 Tom Gillis 阐述了这些技术的相关性，他表示：“在云世界中，硬件设备曾经扮演的角色越来越多地被软件所取代。在软件层下仍然存在一些隐藏的盒子。 eBPF 和 Cilium 等技术消除了混淆，提供了云中的可见性。

这些技术可以详细检查应用程序如何与网络交互，从而识别任何异常情况。正如 Gillis 所解释的那样，“这些工具提供了对应用程序动态的高度可见性。当一个容器与另一个容器通信时，Cilium 会拦截并观察信息流，甚至检查操作系统。它成为一个提供连接和安全协议的平台。

Cilium 标志着所开发工具的可信度和效率，是 Google Kubernetes Engine、Amazon EKS Anywhere 和 Google Anthos 的默认元素。此外，Bell Canada、Adobe、Datadog、Capital One、Palantir 和 Sky 等众多知名企业也将这些工具集成到他们的系统中。

收购基于开源的初创公司所带来的真正挑战是可能会扰乱社区以及依赖该软件的众多企业。作为云原生计算基金会 (CNCF) 和 eBPF 基金会的重要贡献者，Isovalent 在巩固开源标准方面发挥着至关重要的作用。

思科高管 Jeetu Patel 指出了安全方面合作的迫切需要，并强调了开源联合创新的重要性。就像 Google 开源 Kubernetes 一样，Gillis 表示“eBPF 和 Cilium 的蓬勃发展符合所有人的最佳利益”。社区必须继续拥抱它们，因为它们的无处不在使它们变得强大。这样的工具将允许每个人在这个平台上进行创新并构建令人惊叹的产品。”

在宣布这一消息之前，思科已经是 Isovalent 的投资者，并参与了其 A 轮和 B 轮融资。此次收购将为 Isovalent 的技术扩展开辟新途径，对于微软和谷歌等战略投资者来说，前景似乎是无限的。思科收购 Isovalent 的举动清楚地表明了该公司致力于利用开源技术来增强其产品并在当今快速虚拟化世界中保持主导力量的承诺。

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