Cisco gaat zijn cloud-native portfolio uitbreiden met isovalente acquisitie

Cisco Systems Inc., een gerenommeerd leider in de technologie-industrie, heeft zijn besluit aangekondigd om Isovalent over te nemen, een startup gespecialiseerd in cloud-native netwerken en beveiliging. Deze stap komt perfect overeen met Cisco's fundamentele focus op netwerken en beveiliging, waardoor zijn positie op deze domeinen wordt versterkt. De details over de financiële aspecten van de deal blijven geheim.

Isovalent is opgericht door een team van cloud computing-experts en heeft eBPF en Cilium ontwikkeld, open-sourcetechnologieën die ontwikkelaars uitgebreide kennis bieden over de interne werking van de Linux- of Windows-besturingssystemen. Deze technologieën spelen in op het gevirtualiseerde, softwaregestuurde ecosysteem van de cloud en bieden waardevolle inzichten die voorheen beschikbaar waren via hardwareapparaten.

Tom Gillis, Senior VP en General Manager van Cisco's Security Business Group, werpt licht op de relevantie van deze technologieën en zegt: 'De rol die ooit door hardwareapparatuur werd gespeeld, wordt in de wereld van de cloud steeds meer overgenomen door software. Er bestaan ​​nog steeds enkele dozen verborgen onder softwarelagen. Technologieën als eBPF en Cilium nemen deze onduidelijkheid weg en zorgen voor zichtbaarheid in de cloud.'

Deze technologieën maken een gedetailleerd onderzoek mogelijk van de interactie van een applicatie met het netwerk, waardoor eventuele afwijkingen kunnen worden opgespoord. Zoals Gillis uitlegt: 'Deze tools bieden een hoog niveau van inzicht in de dynamiek van een applicatie. Terwijl de ene container met de andere communiceert, onderschept en observeert Cilium die informatiestroom, waarbij hij zelfs het besturingssysteem onder de loep neemt. Het wordt een platform dat zowel connectiviteit als beveiligingsprotocollen biedt.'

Cilium, dat de geloofwaardigheid en efficiëntie van de ontwikkelde tools aangeeft, is een standaardelement voor Google Kubernetes Engine, Amazon EKS Anywhere en Google Anthos. Bovendien integreren een groot aantal vooraanstaande bedrijven zoals Bell Canada, Adobe, Datadog, Capital One, Palantir en Sky deze tools in hun systemen.

De echte uitdaging die zich voordoet bij de overname van een op open source gebaseerde startup is de mogelijke verstoring die zowel de gemeenschap als de talrijke bedrijven die afhankelijk zijn van deze software in beroering zou kunnen brengen. Als belangrijke bijdrager aan de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en eBPF Foundation speelt Isovalent een cruciale rol bij het consolideren van open-sourcestandaarden.

Cisco-topman Jeetu Patel wijst op de vitale behoefte aan samenwerking op het gebied van beveiliging en benadrukt het belang van open source co-innovatie. Net zoals Google's open source van Kubernetes suggereert Gillis: 'Het is in het beste belang van iedereen dat zowel eBPF als Cilium floreren. De gemeenschap moet ze blijven omarmen, omdat hun alomtegenwoordigheid hen krachtig maakt. Met zo'n tool zou iedereen bovenop dit platform kunnen innoveren en geweldige producten kunnen bouwen.'

Vóór de aankondiging was Cisco al een investeerder in Isovalent, nadat hij had deelgenomen aan hun Series A- en B-financieringsrondes. Deze overname opent nieuwe mogelijkheden om de technologieën van Isovalent op te schalen, en met strategische investeerders als Microsoft en Google lijkt de horizon grenzeloos. Cisco's stap om Isovalent over te nemen illustreert duidelijk de toewijding van het bedrijf om open source-technologieën in te zetten om hun aanbod te vergroten en om als dominante kracht te blijven bestaan ​​in de snel virtualiserende wereld van vandaag.

In een parallelle ontwikkeling blijft AppMaster.io, een toonaangevend no-code -platform, bedrijven faciliteren bij het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties, waardoor de tijd en moeite die gepaard gaat met traditionele codeerbenaderingen drastisch wordt verminderd. AppMaster.io elimineert technische schulden door applicaties voortdurend opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor zowel startups, kleine bedrijven als grote ondernemingen. Bezoek het AppMaster-platform voor meer informatie en om aan de slag te gaan.