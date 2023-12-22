Cisco, Eş Değerlikli Satın Almayla Bulut Yerel Portföyünü Genişletmeye Hazır

Teknoloji sektörünün tanınmış liderlerinden Cisco Systems Inc., bulut tabanlı ağ ve güvenlik konusunda uzmanlaşmış bir startup olan Isovalent'i satın alma kararını duyurdu. Bu hamle, Cisco'nun ağ oluşturma ve güvenliğe olan temel odağıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor ve dolayısıyla bu alanlardaki konumunu güçlendiriyor. Anlaşmanın mali boyutuna ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Bulut bilişim uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından kurulan Isovalent, geliştiricilere Linux veya Windows işletim sistemlerinin iç işleyişi hakkında kapsamlı bilgi sunan açık kaynaklı teknolojiler olan eBPF ve Cilium'u geliştirmiştir. Bu teknolojiler, bulut tarafından sunulan sanallaştırılmış yazılım odaklı ekosisteme hitap ederek, daha önce donanım aygıtları aracılığıyla elde edilebilen değerli bilgiler sağlar.

Cisco'nun Güvenlik İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tom Gillis, bu teknolojilerin önemine ışık tutuyor: 'Bir zamanlar donanım cihazlarının oynadığı rol, bulut dünyasında giderek yazılım tarafından üstleniliyor. Yazılım katmanlarının altında hala bazı kutular gizlidir. eBPF ve Cilium gibi teknolojiler karartmayı ortadan kaldırarak bulutta görünürlük sağlıyor.'

Bu teknolojiler, bir uygulamanın ağ ile nasıl etkileşime girdiğinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyarak herhangi bir anormalliğin tanımlanmasına olanak tanır. Gillis'in açıkladığı gibi, 'Bu araçlar bir uygulamanın dinamiklerine ilişkin yüksek düzeyde görünürlük sağlıyor. Bir konteyner diğeriyle iletişim kurarken, Cilium bu bilgi akışını yakalayıp gözlemliyor, hatta işletim sistemini inceliyor. Hem bağlantı hem de güvenlik protokolleri sunan bir platform haline geliyor.'

Geliştirilen araçların güvenilirliğini ve verimliliğini gösteren Cilium, Google Kubernetes Engine, Amazon EKS Anywhere ve Google Anthos için varsayılan bir öğedir. Ayrıca Bell Canada, Adobe, Datadog, Capital One, Palantir, Sky gibi önde gelen kuruluşlar da bu araçları sistemlerine entegre etmektedir.

Açık kaynak tabanlı bir startup'ın satın alınmasıyla ortaya çıkan asıl zorluk, hem topluluğu hem de bu yazılıma güvenen çok sayıda işletmeyi tedirgin edebilecek olası aksaklıklardır. Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ve eBPF Foundation'a önemli katkılarda bulunan Isovalent, açık kaynak standartlarının konsolidasyonunda hayati bir rol oynuyor.

Cisco yöneticisi Jeetu Patel, güvenlik açısından işbirliğinin hayati bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, açık kaynak ortak inovasyonunun önemini vurguladı. Google'ın Kubernetes'i açık kaynak olarak kullanmasına benzer şekilde Gillis şunu öne sürüyor: 'Hem eBPF'nin hem de Cilium'un gelişmesi herkesin çıkarınadır. Her yerde bulunmaları onları güçlü kıldığından toplum onları kucaklamaya devam etmelidir. Böyle bir araç, herkesin bu platformun üzerinde yenilik yapmasına ve harika ürünler oluşturmasına olanak tanıyacaktır.'

Duyurudan önce Cisco, Isovalent'in A ve B Serisi finansman turlarına katılmış bir yatırımcısıydı. Bu satın alma, Isovalent'in teknolojilerinin ölçeklendirilmesi için yeni yollar açacak ve Microsoft ve Google gibi stratejik yatırımcılarla ufuk sınırsız görünüyor. Cisco'nun Isovalent'i satın alma hamlesi, firmanın tekliflerini artırmak ve günümüzün hızla sanallaşan dünyasında baskın bir güç olarak varlığını sürdürmek için açık kaynak teknolojilerinden yararlanma konusundaki kararlılığını açıkça gösteriyor.

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