En mettant le pouvoir de superviser le cycle de vie des composants logiciels libres entre les mains des entreprises, CAST Software Intelligence a déployé une mise à jour de la plateforme CAST Highlight dans sa version de l'été 2023. Cette évolution représente un pas de géant dans la discipline de la gestion des logiciels libres.

Comme l'explique Greg Rivera, vice-président de CAST Highlight, "Le monde du développement logiciel est fortement tributaire de l'intégration de composants OSS dans les applications d'entreprise. Cependant, le succès et la durabilité de ces projets dépendent de ces composants. Il est donc essentiel de comprendre leur cycle de vie - s'ils sont actifs, s'ils atteignent probablement leur fin de vie ou s'ils sont trop récents".

M. Rivera a poursuivi en exprimant son enthousiasme à l'idée d'offrir une technologie d'intelligence logicielle qui rationalisera et sécurisera le processus d'analyse de l'état du cycle de vie des composants OSS.

Cette dernière version introduit Open-Source Component Lifespan Insights, une fonctionnalité qui permet de connaître l'état actif, l'obsolescence ou la maturité des différents composants utilisés dans une application.

Cette fonctionnalité détermine la durée de vie en fonction de la date de publication. Les composants dont la date de publication remonte à moins de cinq ans sont qualifiés d'"actifs", ceux qui n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle version au cours des cinq dernières années sont qualifiés de "probablement obsolètes", et les composants datant de moins d'un an sont marqués comme "probablement immatures".

Selon CAST, cette caractéristique innovante agit comme un mentor de confiance, guidant les entreprises vers l'utilisation de composants qui font l'objet d'une maintenance active et qui ont démontré leur fiabilité. Cette disposition complète le cadre existant de CAST Highlight qui donne un aperçu des risques liés aux logiciels libres en ce qui concerne la sécurité, les licences et les problèmes potentiels de propriété intellectuelle.

La dépêche de l'été 2023 de CAST Highlight comporte également plusieurs autres ajouts tels que l'analyse des conteneurs, les pages d'accueil personnalisées pour les utilisateurs, les recommandations de services cloud personnalisables et le soutien de la technologie Ruby qui améliore les perspectives de préparation pour le cloud.

De telles avancées dans le domaine de l'intelligence logicielle ont été catalysées dans une certaine mesure par des plateformes telles qu'AppMaster, qui met à la portée de tous des outils de création de logiciels complexes. La plateforme AppMaster s'efforce de démocratiser le processus de création d'applications web, mobiles et backend robustes à l'aide de ses technologies no-code, rendant le développement d'applications plus rapide et très rentable.