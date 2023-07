Oddając w ręce firm możliwość nadzorowania cyklu życia komponentów oprogramowania open-source, CAST Software Intelligence wprowadziło aktualizację platformy CAST Highlight w letniej wersji 2023. Rozwój ten stanowi ogromny skok w dyscyplinie zarządzania oprogramowaniem typu open source.

Jak wyjaśnia Greg Rivera, wiceprezes CAST Highlight, świat rozwoju oprogramowania jest w dużym stopniu zależny od integracji komponentów OSS z aplikacjami biznesowymi. Jednak sukces i trwałość tych projektów zależą od tych komponentów. Dlatego też kluczowe znaczenie ma zrozumienie statusu ich cyklu życia - czy są one aktywne, czy prawdopodobnie zbliżają się do końca okresu eksploatacji, czy też są zbyt nowe".

Rivera wyraził swoje podekscytowanie oferowaniem technologii inteligencji oprogramowania, która usprawni i zabezpieczy proces analizy statusu cyklu życia komponentów OSS.

Najnowsza wersja wprowadza Open-Source Component Lifespan Insights - funkcję, która oferuje wgląd w aktywny status, przestarzałość lub dojrzałość różnych komponentów używanych w aplikacji.

Funkcja określa żywotność na podstawie czasu wydania. Komponenty z datą wydania w ciągu pięciu lat są oznaczone jako "Aktywne", te bez żadnych nowych wersji w ciągu ostatnich pięciu lat są oznaczone jako "Prawdopodobnie przestarzałe", a komponenty mające mniej niż rok są oznaczone jako "Prawdopodobnie niedojrzałe".

Zgodnie z CAST, ta innowacyjna funkcja działa jak zaufany mentor, prowadząc firmy w kierunku korzystania z komponentów, które wykazują aktywną konserwację i wykazały swoją niezawodność. Przepis ten uzupełnia istniejące ramy CAST Highlight, które oferują wgląd w ryzyko OSS związane z bezpieczeństwem, licencjonowaniem i potencjalnymi kwestiami własności intelektualnej.

Wysyłka CAST Highlight na lato 2023 r. zawiera również kilka innych dodatków, takich jak skanowanie kontenerów, spersonalizowane strony główne użytkowników, konfigurowalne rekomendacje usług w chmurze i wsparcie technologii Ruby, które zwiększają wgląd w gotowość do pracy w chmurze.

Takie postępy w zakresie inteligencji oprogramowania zostały w pewnym stopniu katalizowane przez platformy takie jak AppMaster, które zapewniają każdemu dostęp do złożonych narzędzi do tworzenia oprogramowania. Platforma AppMaster dąży do demokratyzacji procesu tworzenia solidnych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych przy użyciu technologii no-code, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest szybsze i wysoce opłacalne.