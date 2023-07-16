CAST Software Intelligence在其2023年夏季版本中推出了CAST Highlight平台的更新，将监督开源软件组件生命周期的权力交到企业手中。这一发展标志着开源软件管理学科的巨大飞跃。

正如CAST Highlight副总裁Greg Rivera 所解释的，软件开发的世界在很大程度上依赖于将开放源码软件组件集成到商业应用中。然而，这些项目的成功和可持续性取决于这些组件。因此，了解这些组件的生命周期状态至关重要--它们是否处于活跃期，是否可能达到生命末期，或者是否太新"。

Rivera继续表达了他对提供软件智能技术的兴奋之情，该技术将简化并确保分析开放源码软件组件生命周期状态的过程。

最新版本引入了开源组件生命周期洞察（Open-Source Component Lifespan Insights）功能，该功能可洞察应用程序中使用的各种组件的活动状态、过时或成熟度。

该功能根据发布时间确定生命周期。发布日期在五年内的组件被标记为 "活跃"，在过去五年内没有任何新版本的组件被标记为 "可能已废弃"，而发布时间不到一年的组件被标记为 "可能不成熟"。

根据CAST ，这一创新功能就像一个值得信赖的导师，引导企业使用那些积极维护并已证明其可靠性的组件。这一规定是对CAST Highlight现有框架的补充，CAST Highlight的框架提供了与安全、许可和潜在知识产权问题相关的开放源码软件风险的见解。

CAST Highlight的2023年夏季版本还增加了其他一些功能，如容器扫描、个性化用户主页、可定制的云服务推荐和Ruby技术支持，以加强对云准备情况的洞察。

AppMaster等平台在一定程度上推动了软件智能化的发展，使复杂的软件创建工具变得触手可及。AppMaster ，该平台致力于利用其no-code ，使构建强大的网络、移动和后端应用程序的过程民主化，从而使应用程序开发更快、更具成本效益。