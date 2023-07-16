بوضع القدرة على الإشراف على دورة حياة مكونات البرامج مفتوحة المصدر في أيدي الشركات ، قامت CAST Software Intelligence بطرح تحديث لمنصة CAST Highlight في إصدارها الصيفي 2023. يمثل هذا التطور قفزة هائلة في مجال إدارة البرامج مفتوحة المصدر.

كما يوضح Greg Rivera ، نائب رئيس CAST Highlight ، يعتمد عالم تطوير البرمجيات بشكل كبير على دمج مكونات OSS في تطبيقات الأعمال. ومع ذلك ، فإن نجاح واستدامة هذه المشاريع يتوقف على هذه المكونات. لذلك ، من الأهمية بمكان فهم حالة دورة حياتهم - سواء كانوا نشطين ، أو من المحتمل أن يكونوا قد وصلوا إلى نهاية حياتهم ، أو أنهم جدد جدًا. "

ذهب ريفيرا للتعبير عن سعادته بشأن تقديم تقنية ذكاء برمجي من شأنها تبسيط وتأمين عملية تحليل حالة دورة حياة مكونات OSS.

يقدم هذا الإصدار الأخير رؤى مدى الحياة للمكونات مفتوحة المصدر - وهي ميزة تقدم رؤى حول الحالة النشطة أو التقادم أو النضج لمختلف المكونات المستخدمة في أحد التطبيقات.

تحدد الميزة العمر الافتراضي بناءً على وقت الإصدار. يتم تمييز المكونات التي يكون تاريخ إصدارها في غضون خمس سنوات على أنها "نشطة" ، ويتم تصنيف المكونات التي ليس لها أي إصدارات جديدة في السنوات الخمس الماضية على أنها "ربما تم إيقافها" ، ويتم تمييز المكونات التي يقل عمرها عن عام على أنها "ربما غير ناضجة".

وفقًا لـ CAST ، تعمل هذه الميزة المبتكرة كموجه موثوق به ، وتوجه الشركات نحو استخدام المكونات التي تظهر صيانة نشطة وأثبتت موثوقيتها. يكمل هذا الحكم إطار العمل الحالي لـ CAST Highlight الذي يقدم رؤى حول مخاطر OSS المتعلقة بالأمان والترخيص وقضايا الملكية الفكرية المحتملة.

يتميز إرسال CAST Highlight's Summer 2023 أيضًا بالعديد من الإضافات الأخرى مثل مسح الحاوية ، وصفحات المستخدم الرئيسية الشخصية ، وتوصيات الخدمة السحابية القابلة للتخصيص ، ودعم تقنية Ruby الذي يعزز رؤى الجاهزية للسحابة.

تم تحفيز مثل هذه التطورات في ذكاء البرمجيات إلى حد ما من خلال منصات مثل AppMaster التي تضع إمكانية الوصول إلى أدوات إنشاء البرامج المعقدة في متناول الجميع. تسعى منصة AppMaster جاهدة نحو إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية بناء تطبيقات قوية على الويب والجوال والخلفية باستخدام تقنياتها no-code ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وفعال من حيث التكلفة.