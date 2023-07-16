Компания CAST Software Intelligence выпустила обновление платформы CAST Highlight в летнем релизе 2023 года, позволяющее контролировать жизненный цикл программных компонентов с открытым исходным кодом. Эта разработка представляет собой гигантский скачок в области управления программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Как поясняет Greg Rivera, вице-президент CAST Highlight, мир разработки программного обеспечения в значительной степени зависит от интеграции компонентов OSS в бизнес-приложения. Однако от этих компонентов зависит успех и устойчивость проектов. Поэтому очень важно понимать состояние их жизненного цикла - активны ли они, подходят ли они к концу своего жизненного цикла, или они слишком новые".

Далее Ривера выразил свое волнение по поводу предложения технологии интеллектуального анализа программного обеспечения, которая позволит упростить и обезопасить процесс анализа состояния жизненного цикла компонентов OSS.

В последнем выпуске представлена функция Open-Source Component Lifespan Insights, которая позволяет определить активное состояние, устаревание или зрелость различных компонентов, используемых в приложении.

Функция определяет срок жизни компонентов на основе времени их выпуска. Компоненты с датой выпуска в течение пяти лет помечаются как "активные", компоненты без новых версий за последние пять лет - как "возможно устаревшие", а компоненты возрастом менее года - как "возможно незрелые".

Как сообщает CAST, эта инновационная функция выступает в роли доверенного наставника, ориентирующего предприятия на использование компонентов, которые активно поддерживаются и демонстрируют свою надежность. Данное положение дополняет существующую систему CAST Highlight, которая позволяет оценить риски, связанные с безопасностью, лицензированием и интеллектуальной собственностью OSS.

В выпуске CAST Highlight Summer 2023 также представлены такие дополнения, как сканирование контейнеров, персонализированные домашние страницы пользователей, настраиваемые рекомендации облачных сервисов, а также поддержка технологии Ruby, которая повышает уровень готовности к работе в облаке.

Катализатором такого прогресса в области интеллектуального программного обеспечения в определенной степени стали такие платформы, как AppMaster, обеспечивающие доступность сложных инструментов создания программного обеспечения для всех желающих. Платформа AppMaster стремится демократизировать процесс создания надежных веб-, мобильных и backend-приложений с помощью своих технологий no-code, делая разработку приложений более быстрой и высокорентабельной.