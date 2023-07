Colocando o poder de supervisionar o ciclo de vida dos componentes de software de código aberto nas mãos das empresas, a CAST Software Intelligence lançou uma atualização para a plataforma CAST Highlight em seu lançamento de verão de 2023. Este desenvolvimento representa um salto gigante na disciplina de gerenciamento de software de código aberto.

Como Greg Rivera, Vice-presidente da CAST Highlight explica, O mundo do desenvolvimento de software depende fortemente da integração de componentes OSS em aplicativos de negócios. No entanto, o sucesso e a sustentabilidade destes projectos dependem destes componentes. Por conseguinte, é fundamental compreender o estado do seu ciclo de vida - se estão activos, se estão provavelmente a chegar ao fim da sua vida útil ou se são demasiado recentes."

Rivera continuou expressando seu entusiasmo em oferecer uma tecnologia de inteligência de software que simplificará e protegerá o processo de análise do status do ciclo de vida dos componentes OSS.

Esta última versão introduz o Open-Source Component Lifespan Insights - uma funcionalidade que oferece informações sobre o estado ativo, obsolescência ou maturidade de vários componentes utilizados numa aplicação.

A funcionalidade determina o tempo de vida útil com base na data de lançamento. Os componentes com uma data de lançamento dentro de cinco anos são marcados como "Activos", os que não tiveram novas versões nos últimos cinco anos são rotulados como "Possivelmente obsoletos" e os componentes com menos de um ano são marcados como "Possivelmente imaturos".

De acordo com CAST, esta caraterística inovadora actua como um mentor de confiança, orientando as empresas para a utilização de componentes que mostram uma manutenção ativa e demonstraram a sua fiabilidade. Esta disposição complementa o quadro existente do CAST Highlight que oferece informações sobre os riscos de OSS relacionados com a segurança, o licenciamento e potenciais questões de propriedade intelectual.

O despacho de verão de 2023 do CAST Highlight também apresenta várias outras adições, como Container Scanning, páginas iniciais personalizadas do usuário, recomendações personalizáveis de serviços de nuvem e suporte à tecnologia Ruby que aprimora os insights de prontidão para a nuvem.

Esses avanços na inteligência de software foram catalisados até certo ponto por plataformas como o AppMaster, que coloca a acessibilidade a ferramentas complexas de criação de software na ponta dos dedos de todos. A plataforma AppMaster esforça-se por democratizar o processo de criação de aplicações web, móveis e de backend robustas utilizando as suas tecnologias no-code, tornando o desenvolvimento de aplicações mais rápido e altamente rentável.