Açık kaynaklı yazılım bileşenlerinin yaşam döngüsünü denetleme gücünü işletmelerin ellerine veren CAST Software Intelligence, 2023 yaz sürümünde CAST Highlight platformunda bir güncelleme yayınladı. Bu gelişme, açık kaynaklı yazılım yönetimi disiplininde dev bir sıçramayı temsil ediyor.

CAST Highlight Başkan Yardımcısı Greg Rivera açıkladığı gibi, Yazılım geliştirme dünyası büyük ölçüde OSS bileşenlerini iş uygulamalarına entegre etmeye dayanmaktadır. Ancak bu projelerin başarısı ve sürdürülebilirliği bu bileşenlere bağlıdır. Bu nedenle, yaşam döngüsü durumlarını anlamak çok önemlidir - aktifler mi, muhtemelen ömürlerinin sonuna mı geliyorlar, yoksa çok mu yeniler?

Rivera, OSS bileşenlerinin yaşam döngüsü durumunu analiz etme sürecini kolaylaştıracak ve güvence altına alacak yazılım zekası teknolojisi sunma konusundaki heyecanını dile getirmeye devam etti.

Bu en son sürüm, bir uygulamada kullanılan çeşitli bileşenlerin etkin durumu, eskimesi veya olgunluğuna ilişkin içgörüler sunan bir özellik olan Açık Kaynaklı Bileşen Ömrü Öngörülerini sunar.

Özellik, yayınlanma zamanına göre kullanım ömrünü belirler. Çıkış tarihi beş yıl içinde olan bileşenler "Etkin" olarak etiketlenir, son beş yıl içinde herhangi bir yeni sürüme sahip olmayanlar "Muhtemelen Kullanımdan Kaldırıldı" olarak etiketlenir ve bir yıldan eski olmayan bileşenler "Muhtemelen Olgunlaşmamış" olarak işaretlenir.

CAST göre bu yenilikçi özellik güvenilir bir akıl hocası görevi görerek işletmeleri aktif bakım gösteren ve güvenilirliklerini kanıtlamış bileşenlerin kullanımına yönlendirir. Bu hüküm, CAST Highlight'ın güvenlik, lisanslama ve potansiyel fikri mülkiyet sorunlarıyla ilgili OSS risklerine ilişkin içgörüler sunan mevcut çerçevesini tamamlar.

CAST Highlight'ın Yaz 2023 gönderimi ayrıca Kapsayıcı Tarama, Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Ana Sayfaları, Özelleştirilebilir Bulut Hizmeti Önerileri ve Bulut için hazırlık öngörülerini geliştiren Ruby teknoloji desteği gibi başka eklemeler de içerir.

Yazılım zekasındaki bu tür ilerlemeler, karmaşık yazılım oluşturma araçlarına erişilebilirliği herkesin parmaklarının ucuna getiren AppMaster gibi platformlar tarafından bir dereceye kadar katalize edildi. AppMaster platformu no-code teknolojilerini kullanarak güçlü web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini demokratikleştirmeye, uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve oldukça uygun maliyetli hale getirmeye çalışır.