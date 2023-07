CAST Software Intelligence legt de macht om de levenscyclus van open source softwarecomponenten te overzien in de handen van bedrijven en heeft in de zomer van 2023 een update van het CAST Highlight-platform uitgebracht. Deze ontwikkeling betekent een grote sprong voorwaarts in de discipline van het beheer van open source software.

Zoals Greg Rivera, Vice President van CAST Highlight, uitlegt, is de wereld van softwareontwikkeling sterk afhankelijk van de integratie van OSS-componenten in bedrijfsapplicaties. Het succes en de duurzaamheid van deze projecten hangen echter af van deze componenten. Daarom is het van cruciaal belang om hun levenscyclusstatus te begrijpen - of ze actief zijn, waarschijnlijk het einde van hun levensduur hebben bereikt, of dat ze te nieuw zijn."

Rivera sprak verder zijn opwinding uit over het aanbieden van software-intelligentietechnologie die het proces van het analyseren van de levenscyclusstatus van OSS-componenten zal stroomlijnen en beveiligen.

Deze nieuwste release introduceert Open-Source Component Lifespan Insights - een functie die inzicht biedt in de actieve status, veroudering of volwassenheid van verschillende componenten die in een applicatie worden gebruikt.

De functie bepaalt de levensduur op basis van het tijdstip van release. Componenten met een releasedatum binnen vijf jaar worden aangemerkt als 'Actief', componenten zonder nieuwe versies in de afgelopen vijf jaar worden aangemerkt als 'Mogelijk verouderd' en componenten die minder dan een jaar oud zijn, worden aangemerkt als 'Mogelijk verouderd'.

Volgens CAST fungeert deze innovatieve functie als een betrouwbare mentor die bedrijven begeleidt naar het gebruik van componenten die actief onderhoud laten zien en hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Deze voorziening is een aanvulling op het bestaande raamwerk van CAST Highlight dat inzicht biedt in OSS-risico's met betrekking tot beveiliging, licenties en mogelijke problemen met intellectueel eigendom.

CAST Highlight's zomerverzending van 2023 bevat ook verschillende andere toevoegingen zoals Container Scanning, gepersonaliseerde gebruikersstartpagina's, aanpasbare aanbevelingen voor clouddiensten en ondersteuning voor Ruby-technologie die het inzicht in de gereedheid voor de cloud verbetert.

Dergelijke ontwikkelingen op het gebied van software-intelligentie zijn tot op zekere hoogte gekatalyseerd door platforms zoals AppMaster, dat de toegankelijkheid tot complexe softwaretools voor iedereen binnen handbereik brengt. Het AppMaster platform streeft naar democratisering van het proces van het bouwen van robuuste web-, mobiele en back-end applicaties met behulp van de no-code technologieën, waardoor de ontwikkeling van applicaties sneller en zeer kosteneffectief verloopt.