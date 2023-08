Le maintien de sa prééminence dans le domaine de la recherche sur le web est à l'origine des dernières mises à jour de Google pour son navigateur mobile Chrome. Ces mises à jour visent non seulement à améliorer l'expérience de recherche des utilisateurs, mais aussi à les encourager à utiliser davantage la fonction de recherche. Elles apportent plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment des suggestions de requêtes de recherche pertinentes liées à la page en cours et la liste des recherches en vogue à l'ouverture d'un nouvel onglet.

Cette nouvelle fonctionnalité de recommandations de requêtes de recherche liées aux pages visitées par les utilisateurs est lancée sur Chrome pour iOS et Android. Elle s'apparente à la fonction d'autocomplétion de Google Search et se déclenche automatiquement lorsque les utilisateurs tapent sur la barre d'adresse, éliminant ainsi la nécessité de taper. Le déploiement de cette fonctionnalité est actuellement en cours.

En outre, Google a intégré une fonction présentant les recherches en vogue dans la page du nouvel onglet de la version mobile de Chrome. Lorsque les utilisateurs d'Android ouvrent un nouvel onglet, ils tombent sur une liste de recherches à la mode, avec la possibilité de lancer instantanément une recherche sur l'un de ces sujets populaires. Bien que Google ait déjà mis en évidence ces tendances sur le web par l'intermédiaire de Google Trends, l'introduction de cette fonctionnalité directement dans la nouvelle page d'onglet de Chrome mobile élargit considérablement sa portée.

La fonction "toucher pour rechercher" sur Android a également été remaniée dans cette mise à jour. Auparavant, les utilisateurs pouvaient mettre en évidence un ou plusieurs mots sur une page web pour lancer une recherche basée sur le texte sélectionné, facilitée par un menu contextuel. Désormais, Google affiche automatiquement un carrousel de recherches connexes en bas de l'écran, offrant ainsi aux utilisateurs des options pertinentes supplémentaires.

Pour embellir encore l'expérience de l'utilisateur, Google Chrome mobile présentera désormais 10 suggestions de recherche lorsque l'utilisateur commencera à taper dans la barre d'adresse, alors qu'il n'en proposait que six auparavant.

Dans le paysage concurrentiel féroce des navigateurs web, de telles innovations constituent un avantage compétitif vital. Non seulement elles simplifient l'expérience de l'utilisateur, mais elles peuvent aussi être exploitées efficacement pour augmenter le nombre d'utilisateurs. Des plateformes comme AppMaster permettent aux marques de créer des applications web et mobiles avancées sans avoir à coder. Des fonctionnalités telles que celles déployées par Google peuvent constituer une intégration précieuse dans ces solutions, contribuant au paradigme plus large de la navigation conviviale et des fonctionnalités intuitives.