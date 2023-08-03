Web arama alanındaki öneminin korunması, Google'ın mobil Chrome tarayıcısına yaptığı son güncellemeleri yönlendirir. Bu güncellemeler, yalnızca kullanıcılar için arama deneyimini iyileştirmeyi değil, aynı zamanda onları arama olanağını daha kapsamlı kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Tabloya, mevcut sayfaya bağlı ilgili arama sorgusu önerileri ve yeni bir sekme açıldığında trend olan aramaların listesi dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyorlar.

Kullanıcılar tarafından ziyaret edilen sayfalara bağlanan bu yeni arama sorgusu önerileri işlevi, hem iOS hem de Android için Chrome'da kullanıma sunuluyor. Google Arama'nın otomatik tamamlama özelliğine benzer ve kullanıcılar adres çubuğuna dokunduğunda otomatik olarak tetiklenerek yazma gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu özellik için dağıtım şu anda devam ediyor.

Buna ek olarak Google, Chrome'un mobil sürümündeki yeni sekme sayfasına trend olan aramaları gösteren bir özellik entegre etti. Android kullanıcıları yeni bir sekme açtıklarında, bu popüler konulardan herhangi birini anında aramaya başlama olanağıyla birlikte, trend olan aramaların bir listesiyle karşılaşacaklar. Google, Google Trendler aracılığıyla web'deki bu trendleri zaten öne çıkarıyor olsa da, bu özelliğin doğrudan Chrome mobile'ın yeni sekme sayfasında kullanıma sunulması, erişimini önemli ölçüde genişletiyor.

Android'deki dokunarak arama özelliğine de bu güncellemede bir makyaj yapıldı. Daha önce, kullanıcılar bir içerik menüsü aracılığıyla kolaylaştırılan seçilen metne dayalı bir arama başlatmak için bir web sayfasındaki bir veya daha fazla kelimeyi vurgulayabilirdi. Artık, Google'ın ilgili aramalardan oluşan bir döngüyü ekranın alt kısmında otomatik olarak görüntüleyerek kullanıcılara ek alakalı seçenekler sunacağı bir geliştirme eklendi.

Kullanıcı deneyimini daha da güzelleştiren Google Chrome mobile, kullanıcılar adres çubuğuna yazmaya başladığında artık 10 arama önerisi sunacak ve daha önceki altı olan koşuldan genişleyecek.

Web tarayıcılarının şiddetli rekabet ortamında, bu tür yenilikler hayati bir rekabet avantajıdır. Yalnızca kullanıcı deneyimini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcı tabanını artırmak için etkili bir şekilde kullanılabilirler. AppMaster gibi platformlar, markalara kodlama yapmadan gelişmiş web ve mobil uygulamalar oluşturma yeteneği sağlar. Google tarafından kullanıma sunulanlar gibi özellikler, bu tür çözümlere değerli bir entegrasyon olabilir ve kullanıcı dostu gezinme ve sezgisel işlevlerden oluşan daha geniş paradigmaya katkıda bulunur.