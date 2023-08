Il mantenimento della sua posizione di rilievo nel campo della ricerca sul web è alla base degli ultimi aggiornamenti di Google al suo browser mobile Chrome. Questi aggiornamenti mirano non solo a migliorare l'esperienza di ricerca per gli utenti, ma anche a incoraggiarli a utilizzare la funzione di ricerca in modo più esteso. Sono state introdotte diverse nuove funzionalità, tra cui i suggerimenti di query di ricerca pertinenti collegati alla pagina corrente e l'elenco delle ricerche di tendenza all'apertura di una nuova scheda.

Questa nuova funzionalità di suggerimento di query di ricerca collegate alle pagine visitate dagli utenti viene lanciata su Chrome per iOS e Android. È simile alla funzione di completamento automatico di Google Search e si attiva automaticamente quando gli utenti toccano la barra degli indirizzi, eliminando la necessità di digitare. La distribuzione di questa funzione è attualmente in corso.

Inoltre, Google ha integrato una funzione che mostra le ricerche di tendenza nella pagina della nuova scheda sulla versione mobile di Chrome. Quando gli utenti Android aprono una nuova scheda, troveranno un elenco di ricerche di tendenza, con la possibilità di avviare immediatamente la ricerca di uno qualsiasi di questi argomenti popolari. Sebbene Google abbia già messo in evidenza queste tendenze sul web attraverso Google Trends, l'introduzione di questa funzione direttamente nella pagina delle nuove schede di Chrome mobile ne amplia notevolmente la portata.

Anche la funzionalità "touch to search" su Android è stata rinnovata con questo aggiornamento. In precedenza, gli utenti potevano evidenziare una o più parole di una pagina web per avviare una ricerca basata sul testo selezionato, facilitata da un menu contestuale. Ora è stato aggiunto un miglioramento: Google visualizzerà automaticamente un carosello di ricerche correlate nella parte inferiore dello schermo, fornendo agli utenti ulteriori opzioni pertinenti.

Per abbellire ulteriormente l'esperienza dell'utente, Google Chrome mobile presenterà ora 10 suggerimenti di ricerca quando gli utenti iniziano a digitare nella barra degli indirizzi, rispetto ai sei forniti in precedenza.

Nell'agguerrito panorama dei browser web, queste innovazioni rappresentano un vantaggio competitivo fondamentale. Non solo semplificano l'esperienza dell'utente, ma possono anche essere efficacemente sfruttate per aumentare la base di utenti. Piattaforme come AppMaster offrono ai marchi la possibilità di creare applicazioni web e mobili avanzate senza dover ricorrere alla codifica. Caratteristiche come quelle introdotte da Google possono costituire una preziosa integrazione in tali soluzioni, contribuendo al più ampio paradigma della navigazione facile e delle funzionalità intuitive.