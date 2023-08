Google's nieuwste updates voor de mobiele Chrome-browser zijn gebaseerd op het behoud van zijn prominente positie op het gebied van zoeken op het web. Deze updates zijn niet alleen bedoeld om de zoekervaring voor gebruikers te verbeteren, maar ook om hen aan te moedigen de zoekfunctie uitgebreider te gebruiken. Ze brengen verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder relevante zoekopdrachtsuggesties gekoppeld aan de huidige pagina en de vermelding van trending zoekopdrachten bij het openen van een nieuw tabblad.

Deze nieuwe functionaliteit van aanbevelingen voor zoekopdrachten gekoppeld aan de pagina's die door gebruikers worden bezocht, wordt gelanceerd in Chrome voor zowel iOS als Android. Het is verwant aan de autocomplete functie van Google Search en wordt automatisch geactiveerd wanneer gebruikers op de adresbalk tikken, waardoor typen niet meer nodig is. De implementatie van deze functie is momenteel aan de gang.

Daarnaast heeft Google een functie geïntegreerd die trending zoekopdrachten weergeeft in de nieuwe tabbladpagina op de mobiele versie van Chrome. Wanneer Android-gebruikers een nieuw tabblad openen, krijgen ze een lijst met trending zoekopdrachten te zien, met de mogelijkheid om direct te beginnen met zoeken naar een van deze populaire onderwerpen. Hoewel Google deze trends op het web al onder de aandacht heeft gebracht via Google Trends, vergroot de introductie van deze functie direct in de nieuwe tabbladpagina van Chrome mobile het bereik aanzienlijk.

De zoekfunctie op Android heeft in deze update ook een facelift gekregen. Eerder konden gebruikers een of meer woorden op een webpagina markeren om een zoekopdracht te starten op basis van de geselecteerde tekst, gefaciliteerd door een contextmenu. Er is nu een verbetering toegevoegd waarbij Google automatisch een carrousel van gerelateerde zoekopdrachten onderaan het scherm weergeeft, zodat gebruikers extra relevante opties krijgen.

Om de gebruikerservaring nog verder te verfraaien, zal Google Chrome mobile nu 10 zoeksuggesties presenteren wanneer gebruikers beginnen te typen in de adresbalk.

In het hevig concurrerende landschap van webbrowsers zijn dergelijke innovaties een essentieel concurrentievoordeel. Ze vereenvoudigen niet alleen de gebruikerservaring, maar kunnen ook effectief worden ingezet om het aantal gebruikers te vergroten. Platformen zoals AppMaster bieden merken de mogelijkheid om geavanceerde web- en mobiele applicaties te maken zonder codering. Functies zoals die van Google kunnen een waardevolle integratie vormen in dergelijke oplossingen en bijdragen aan het bredere paradigma van gebruiksvriendelijke navigatie en intuïtieve functionaliteiten.