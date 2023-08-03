Сохранение лидерства в области веб-поиска обуславливает последние обновления браузера Google Chrome для мобильных устройств. Обновления направлены не только на улучшение поисковых возможностей пользователей, но и на стимулирование их к более активному использованию поисковой системы. В них появилось несколько новых функций, в том числе релевантные поисковые запросы, привязанные к текущей странице, и отображение трендовых поисковых запросов при открытии новой вкладки.

Новая функция рекомендаций поисковых запросов, привязанных к посещаемым страницам, запущена в Chrome для iOS и Android. Она аналогична функции автозаполнения Google Search и срабатывает автоматически при нажатии на адресную строку, избавляя пользователя от необходимости набирать текст. В настоящее время идет развертывание этой функции.

Кроме того, в мобильную версию Chrome интегрирована функция отображения трендовых поисковых запросов на странице новой вкладки. Когда пользователи Android открывают новую вкладку, на ней появляется список трендовых поисковых запросов, а также возможность мгновенно начать поиск по любой из этих популярных тем. Несмотря на то, что Google уже освещает эти тенденции в Интернете с помощью Google Trends, появление этой функции непосредственно на странице новой вкладки мобильной версии Chrome существенно расширяет сферу ее применения.

В этом обновлении также была обновлена функция "Прикосновение к поиску" на Android. Ранее пользователи могли выделить одно или несколько слов на веб-странице, чтобы инициировать поиск по выделенному тексту с помощью контекстного меню. Теперь же появилась возможность автоматически отображать карусель связанных поисковых запросов в нижней части экрана, предоставляя пользователям дополнительные возможности.

Кроме того, в мобильном Google Chrome при вводе текста в адресную строку будет появляться 10 поисковых предложений, тогда как ранее предлагалось шесть.

В условиях жесткой конкуренции между веб-браузерами подобные нововведения являются важным конкурентным преимуществом. Они не только упрощают работу пользователей, но и могут быть эффективно использованы для увеличения их числа. Такие платформы, как AppMaster предоставляют брендам возможность создавать передовые веб- и мобильные приложения без кодирования. Функции, подобные тем, которые внедряет Google, могут стать ценной интеграцией в такие решения, способствуя развитию более широкой парадигмы удобной навигации и интуитивно понятных функций.