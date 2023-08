Die Aufrechterhaltung seiner Vorrangstellung im Bereich der Websuche ist der Grund für die jüngsten Aktualisierungen des mobilen Chrome-Browsers von Google. Diese Aktualisierungen zielen nicht nur darauf ab, das Sucherlebnis für die Nutzer zu verbessern, sondern sie auch zu ermutigen, die Suchfunktion intensiver zu nutzen. Sie bringen mehrere neue Funktionen mit sich, darunter Vorschläge für relevante Suchanfragen, die mit der aktuellen Seite verknüpft sind, und die Auflistung aktueller Suchanfragen, wenn eine neue Registerkarte geöffnet wird.

Diese neue Funktion von Suchanfragenempfehlungen, die mit den von den Nutzern besuchten Seiten verknüpft sind, wird in Chrome sowohl für iOS als auch für Android eingeführt. Sie ähnelt der Funktion zur automatischen Vervollständigung der Google-Suche und wird automatisch ausgelöst, wenn die Nutzer auf die Adressleiste tippen, so dass sie nicht mehr tippen müssen. Die Bereitstellung dieser Funktion ist derzeit im Gange.

Darüber hinaus hat Google eine Funktion integriert, die aktuelle Suchanfragen auf der neuen Registerkarte der mobilen Version von Chrome anzeigt. Wenn Android-Nutzer eine neue Registerkarte öffnen, sehen sie eine Liste mit aktuellen Suchanfragen und haben die Möglichkeit, sofort mit der Suche nach einem dieser beliebten Themen zu beginnen. Google hat diese Trends bereits im Web über Google Trends aufgezeigt, aber die Einführung dieser Funktion direkt in der neuen Registerkarte von Chrome Mobile vergrößert deren Reichweite erheblich.

Auch die Touch-to-Search-Funktion auf Android wurde in diesem Update überarbeitet. Bisher konnten Nutzer ein oder mehrere Wörter auf einer Webseite markieren, um eine Suche auf der Grundlage des ausgewählten Textes zu starten, was durch ein Kontextmenü erleichtert wurde. Nun wurde eine Verbesserung hinzugefügt, bei der Google automatisch ein Karussell mit verwandten Suchanfragen am unteren Bildschirmrand anzeigt, das den Nutzern zusätzliche relevante Optionen bietet.

Um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern, zeigt Google Chrome mobile nun 10 Suchvorschläge an, wenn der Nutzer mit der Eingabe in die Adressleiste beginnt, statt wie bisher sechs.

In der hart umkämpften Landschaft der Webbrowser sind solche Innovationen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie vereinfachen nicht nur die Nutzererfahrung, sondern können auch wirksam eingesetzt werden, um die Nutzerbasis zu vergrößern. Plattformen wie AppMaster bieten Marken die Möglichkeit, fortschrittliche Web- und Mobilanwendungen ohne Programmierung zu entwickeln. Funktionen, wie sie von Google eingeführt werden, können eine wertvolle Integration in solche Lösungen sein und zu einem breiteren Paradigma der benutzerfreundlichen Navigation und intuitiven Funktionen beitragen.