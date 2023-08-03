为了保持在网络搜索领域的领先地位，谷歌对其移动 Chrome 浏览器进行了最新更新。这些更新不仅旨在改善用户的搜索体验，还鼓励用户更广泛地使用搜索功能。这些更新带来了几项新功能，包括链接到当前页面的相关搜索查询建议，以及在打开新标签页时列出趋势搜索。

与用户正在访问的页面相关联的搜索查询建议这一新功能将在 iOS 和 Android 版 Chrome 浏览器上推出。它类似于谷歌搜索的自动完成功能，当用户点击地址栏时会自动触发，无需输入。该功能目前正在部署中。

除此之外，谷歌还在 Chrome 浏览器移动版的新标签页中整合了一项展示趋势搜索的功能。当 Android 用户打开一个新标签页时，他们将看到一个趋势搜索列表，并可立即开始搜索这些热门话题。虽然谷歌已经通过谷歌趋势在网络上突出了这些趋势，但在 Chrome 浏览器移动版的新标签页中直接引入这一功能大大扩大了其覆盖范围。

在这次更新中，安卓系统上的触摸搜索功能也焕然一新。以前，用户可以通过上下文菜单高亮显示网页上的一个或多个单词，以启动基于所选文本的搜索。现在，谷歌又增加了一项增强功能，即在屏幕底部自动显示相关搜索的旋转木马，为用户提供更多相关选项。

此外，为了进一步完善用户体验，谷歌 Chrome 浏览器手机版还会在用户开始输入地址栏内容时提供 10 条搜索建议，而以前仅提供 6 条建议。

在网络浏览器激烈的竞争格局中，这种创新是至关重要的竞争优势。它们不仅简化了用户体验，还能有效地提高用户量。像 AppMaster等平台为品牌提供了无需编码即可制作高级网络和移动应用程序的能力。像谷歌正在推出的那些功能可以很好地整合到这些解决方案中，为更广泛的用户友好导航和直观功能范例做出贡献。