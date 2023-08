A manutenção da sua proeminência no domínio da pesquisa na Web impulsiona as últimas actualizações do Google para o seu navegador Chrome móvel. Estas actualizações destinam-se não só a melhorar a experiência de pesquisa dos utilizadores, mas também a incentivá-los a utilizar a funcionalidade de pesquisa de forma mais extensiva. As novas funcionalidades incluem sugestões de pesquisas relevantes associadas à página atual e a listagem das pesquisas mais populares quando se abre um novo separador.

Esta nova funcionalidade de recomendações de consultas de pesquisa associadas às páginas visitadas pelos utilizadores está a ser lançada no Chrome para iOS e Android. É semelhante à funcionalidade de preenchimento automático da Pesquisa Google e é activada automaticamente quando os utilizadores tocam na barra de endereço, eliminando a necessidade de escrever. A implementação desta funcionalidade está atualmente em curso.

Além disso, a Google integrou uma funcionalidade que apresenta as pesquisas mais populares na página do novo separador na versão móvel do Chrome. Quando os utilizadores Android abrirem um novo separador, encontrarão uma lista de pesquisas populares, com a possibilidade de começar a pesquisar instantaneamente qualquer um destes tópicos populares. Embora a Google já tenha dado destaque a estas tendências na Web através do Google Trends, a introdução desta funcionalidade diretamente na página do novo separador do Chrome para telemóvel alarga substancialmente o seu alcance.

A capacidade de toque para pesquisar no Android também foi actualizada com esta atualização. Anteriormente, os utilizadores podiam realçar uma ou mais palavras numa página Web para iniciar uma pesquisa com base no texto selecionado, facilitada através de um menu de contexto. Foi agora adicionada uma melhoria em que a Google irá também apresentar automaticamente um carrossel de pesquisas relacionadas na parte inferior do ecrã, fornecendo aos utilizadores opções adicionais relevantes.

Além disso, para embelezar a experiência do utilizador, o Google Chrome para dispositivos móveis passa a apresentar 10 sugestões de pesquisa quando os utilizadores começam a escrever na barra de endereço, em vez das seis anteriores.

No feroz cenário competitivo dos navegadores Web, estas inovações são uma vantagem competitiva vital. Não só simplificam a experiência do utilizador, como também podem ser eficazmente aproveitadas para aumentar a base de utilizadores. Plataformas como AppMaster dão às marcas a possibilidade de criar aplicações Web e móveis avançadas sem codificação. Funcionalidades como as que estão a ser lançadas pela Google podem ser uma integração valiosa nessas soluções, contribuindo para o paradigma mais amplo da navegação fácil de utilizar e das funcionalidades intuitivas.