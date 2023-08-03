يؤدي الحفاظ على مكانته البارزة في مجال بحث الويب إلى دفع آخر تحديثات Google لمتصفح Chrome على الهاتف المحمول. لا تهدف هذه التحديثات إلى تحسين تجربة البحث للمستخدمين فحسب ، بل تهدف أيضًا إلى تشجيعهم على استخدام وسيلة البحث على نطاق أوسع. يجلبون إلى الجدول العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك اقتراحات استعلام البحث ذات الصلة المرتبطة بالصفحة الحالية ، وقائمة عمليات البحث الشائعة عند فتح علامة تبويب جديدة.

يتم تشغيل هذه الوظيفة الجديدة لتوصيات استعلام البحث المرتبطة بالصفحات التي يزورها المستخدمون على Chrome لكل من iOS و Android. إنها تشبه ميزة الإكمال التلقائي لبحث Google ويتم تشغيلها تلقائيًا عندما ينقر المستخدمون على شريط العناوين ، مما يلغي أي ضرورة للكتابة. يتم حاليًا نشر هذه الميزة.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت Google بدمج ميزة تعرض عمليات البحث الشائعة داخل صفحة علامة التبويب الجديدة في إصدار Chrome للجوال. عندما يفتح مستخدمو Android علامة تبويب جديدة ، سيواجهون قائمة بعمليات البحث الشائعة ، مع إمكانية بدء البحث عن أي من هذه الموضوعات الشائعة على الفور. بينما كانت Google تسلط الضوء بالفعل على هذه الاتجاهات على الويب من خلال Google Trends ، فإن إدخال هذه الميزة مباشرة داخل صفحة علامة التبويب الجديدة في Chrome mobile يوسع نطاق وصولها إلى حد كبير.

تم أيضًا تحسين إمكانية البحث باللمس على Android في هذا التحديث. في وقت سابق ، كان بإمكان المستخدمين تمييز كلمة واحدة أو أكثر على صفحة ويب لبدء بحث بناءً على النص المحدد ، والذي يتم تسهيله من خلال قائمة السياق. تمت إضافة تحسين الآن حيث ستعرض Google أيضًا مجموعة من عمليات البحث ذات الصلة في الجزء السفلي من الشاشة تلقائيًا ، مما يوفر للمستخدمين خيارات إضافية ذات صلة.

علاوة على ذلك ، من أجل تزيين تجربة المستخدم ، سيقدم Google Chrome mobile الآن 10 اقتراحات بحث حيث يبدأ المستخدمون في الكتابة في شريط العناوين ، متوسعًا من الشرط السابق المكون من ستة اقتراحات.

في المشهد التنافسي الشرس لمتصفحات الويب ، تعد هذه الابتكارات ميزة تنافسية حيوية. فهي لا تبسط تجربة المستخدم فحسب ، بل يمكن أيضًا الاستفادة منها بشكل فعال لتعزيز قاعدة المستخدمين. توفر المنصات مثل AppMaster للعلامات التجارية القدرة على صياغة تطبيقات الويب والجوال المتقدمة بدون تشفير. يمكن أن تكون الميزات مثل تلك التي يتم طرحها بواسطة Google تكاملاً قيمًا في مثل هذه الحلول ، مما يساهم في النموذج الأوسع للتنقل سهل الاستخدام والوظائف البديهية.