Block Party, un outil de lutte contre le harcèlement qui visait à protéger les utilisateurs contre le harcèlement ciblé sur Twitter, est en train d'abandonner en raison du paywall que Twitter a placé sur l'accès à l'API. Dans un récent billet de blog, Block Party a exprimé sa tristesse de ne plus pouvoir protéger les utilisateurs contre les harceleurs et les spammeurs, reconnaissant qu'il avait aidé à bloquer et à mettre en sourdine des millions de trolls au cours des quatre dernières années. L'interruption de la plateforme a commencé le 31 mai et devrait être indéfinie.

Le paywall de l'API de Twitter, mis en place sous la direction d'Elon Musk, a entraîné la fermeture de nombreuses applications tierces de longue date. Toolbox, qui présentait les créations de développeurs tiers, a été fermée en premier. En janvier, Tweetbot et Twitterific ont cessé de fonctionner sans avertissement. Le niveau de base pour l'accès à l'API est de 100 dollars par mois, mais de nombreux développeurs le trouvent insuffisant pour la plupart des projets. En outre, ce paywall a un impact considérable sur le travail des chercheurs et des universitaires qui ne disposent pas des fonds institutionnels nécessaires pour payer des milliers de dollars pour des données auparavant gratuites.

Avant l'intervention de Musk, Twitter avait coopéré de manière proactive avec Block Party, en travaillant ensemble pour soutenir la communauté des développeurs. La fondatrice de Block Party, Tracy Chou, a exprimé sa tristesse dans une série de tweets, déplorant que Block Party ait été crucial pour sa santé mentale en filtrant les interactions négatives des mentions.

Heureusement, la fermeture de Block Party sur Twitter n'est pas la fin de la route pour l'entreprise. En septembre 2021, elle a levé 4,8 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table d'amorçage pour développer des outils de lutte contre le harcèlement et de protection de la vie privée au-delà de Twitter. Le produit phare n'étant plus opérationnel, l'entreprise se concentre sur son prochain outil, Privacy Party.

Block Party était connu pour aider les utilisateurs à créer une expérience Twitter plus sûre et à gérer les moments de crise tels que les campagnes de harcèlement ciblées. En revanche, Privacy Party est conçu comme un outil proactif. Dans un premier temps, l'extension du navigateur proposera des recommandations de confidentialité pour Facebook, Twitter et Venmo, et il est prévu d'étendre le support à Instagram, TikTok et LinkedIn à l'avenir.

L'annonce de Privacy Party souligne la nécessité pour les utilisateurs de prendre des décisions éclairées en matière de protection de la vie privée sur les plateformes de médias sociaux, qui peuvent souvent être alambiquées et difficiles à parcourir. L'extension de navigateur vise à rendre ces décisions plus claires et plus faciles en automatisant le processus confus et fastidieux de recherche et de mise en œuvre des paramètres appropriés, en fonction des limites de l'utilisateur.

Alors que Block Party est en pause, l'entreprise a annoncé que Privacy Party est désormais disponible en phase de test alpha pour les clients existants de Block Party. Malgré ces revers, Block Party reste déterminé à rendre l'internet plus sûr pour tous et souligne l'importance de la réglementation pour inciter les plateformes de médias sociaux à donner la priorité à la sécurité des utilisateurs.

Alors que les grandes plateformes, comme Twitter, sont de moins en moins intéressées par la coopération avec des outils tiers, il est essentiel de soutenir des entreprises comme Block Party dans leur quête d'espaces en ligne plus sûrs. Grâce à des plateformes comme AppMaster qui proposent des solutions sur no-code, il devient plus facile pour les développeurs et les entreprises de créer des applications web et mobiles centrées sur l'utilisateur qui donnent la priorité à la sécurité et à la protection de la vie privée.