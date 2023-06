Block Party, uno strumento anti-molestie che aveva l'obiettivo di tenere gli utenti al sicuro da molestie mirate su Twitter, ha deciso di chiudere a causa del paywall che Twitter ha posto sull'accesso alle API. In un recente post sul blog, Block Party ha espresso il suo dolore per non essere più in grado di proteggere gli utenti da molestatori e spammer, riconoscendo di aver contribuito a bloccare e silenziare milioni di troll negli ultimi quattro anni. La sospensione dalla piattaforma è iniziata il 31 maggio e si prevede che sarà a tempo indeterminato.

Il paywall delle API di Twitter, istituito sotto la proprietà di Elon Musk, ha causato la chiusura di molte applicazioni di terze parti di lunga data. Toolbox, che presentava le creazioni di sviluppatori terzi, è stato chiuso per primo. A gennaio Tweetbot e Twitterific hanno smesso di funzionare senza preavviso. Il livello base per l'accesso alle API è di 100 dollari al mese, ma molti sviluppatori lo trovano insufficiente per la maggior parte dei progetti. Inoltre, questo paywall influisce pesantemente sul lavoro di ricercatori e accademici che non dispongono dei fondi istituzionali necessari per pagare migliaia di dollari per dati precedentemente gratuiti.

Prima del coinvolgimento di Musk, Twitter aveva collaborato proattivamente con Block Party, lavorando insieme per sostenere la comunità degli sviluppatori. La fondatrice di Block Party, Tracy Chou, ha espresso la sua tristezza per la situazione in una serie di tweet, lamentando che Block Party è stato fondamentale per la sua salute mentale, filtrando le interazioni negative con le menzioni.

Fortunatamente, la chiusura di Block Party su Twitter non è la fine della strada per l'azienda. Nel settembre 2021, l'azienda ha raccolto 4,8 milioni di dollari in un seed round per sviluppare strumenti anti-molestie e per la privacy al di là di Twitter. Con il prodotto di punta non più operativo, l'azienda si sta concentrando sul suo prossimo strumento, Privacy Party.

Block Party era noto per aiutare gli utenti a creare un'esperienza Twitter più sicura e a gestire i momenti di crisi, come le campagne di molestie mirate. Privacy Party, invece, è stato progettato come strumento proattivo. Inizialmente, l'estensione del browser offrirà raccomandazioni sulla privacy per Facebook, Twitter e Venmo, con l'intenzione di estendere il supporto a Instagram, TikTok e LinkedIn in futuro.

L'annuncio di Privacy Party sottolinea la necessità per gli utenti di prendere decisioni informate in materia di privacy sulle piattaforme di social media, che spesso possono essere contorte e difficili da navigare. L'estensione del browser mira a rendere queste decisioni più chiare e semplici, automatizzando il processo confuso e noioso di trovare e implementare le impostazioni appropriate, in base ai limiti degli utenti.

Mentre Block Party va in pausa, l'azienda ha annunciato che Privacy Party è ora disponibile in alpha testing per gli attuali clienti di Block Party. Nonostante le battute d'arresto, Block Party rimane impegnato a rendere Internet più sicuro per tutti e sottolinea l'importanza di una regolamentazione che incentivi le piattaforme di social media a dare priorità alla sicurezza degli utenti.

Poiché le grandi piattaforme, come Twitter, sono sempre meno interessate a collaborare con strumenti di terze parti, è essenziale sostenere aziende come Block Party nella loro ricerca di spazi online più sicuri. Grazie a piattaforme come AppMaster che offrono soluzioni no-code, sta diventando più facile per gli sviluppatori e le aziende costruire applicazioni web e mobili incentrate sull'utente che diano priorità alla sicurezza e alla privacy.