O Block Party, uma ferramenta anti-assédio que tinha como objectivo manter os utilizadores a salvo de assédio direccionado no Twitter, está a desistir devido à barreira de pagamento que o Twitter colocou no acesso à API. Num post recente no seu blogue, o Block Party expressou o seu desgosto por não poder continuar a proteger os utilizadores de assediadores e spammers, reconhecendo que ajudou a bloquear e a silenciar milhões de trolls nos últimos quatro anos. O hiato da plataforma começou a 31 de Maio e prevê-se que seja por tempo indeterminado.

O paywall da API do Twitter, instituído sob a propriedade de Elon Musk, fez com que muitas aplicações de terceiros de longa data fossem encerradas. A Toolbox, que apresentava as criações de programadores terceiros, foi a primeira a ser encerrada. Em Janeiro, o Tweetbot e o Twitterific deixaram de funcionar sem aviso. O nível básico de acesso à API é de 100 dólares por mês, mas muitos programadores consideram-no insuficiente para a maioria dos projectos. Além disso, este acesso pago tem um grande impacto no trabalho de investigadores e académicos que não dispõem dos fundos institucionais necessários para pagar milhares de dólares por dados anteriormente gratuitos.

Antes do envolvimento de Musk, o Twitter tinha cooperado proactivamente com a Block Party, trabalhando em conjunto para apoiar a comunidade de programadores. A fundadora do Block Party, Tracy Chou, expressou a sua tristeza com a situação numa série de tweets, lamentando que o Block Party tenha sido crucial para a sua saúde mental, filtrando as interacções com menções negativas.

Felizmente, o desligamento do Block Party no Twitter não é o fim do caminho para a empresa. Em setembro de 2021, eles levantaram US $ 4,8 milhões em uma rodada de sementes para desenvolver ferramentas anti-assédio e privacidade além do Twitter. Com o produto principal não mais operacional, a empresa está se concentrando em sua próxima ferramenta, a Privacy Party.

O Block Party era conhecido por ajudar os utilizadores a criar uma experiência mais segura no Twitter e a navegar em momentos de crise, como campanhas de assédio direccionadas. Em contrapartida, o Privacy Party foi concebido como uma ferramenta proactiva. Inicialmente, a extensão do navegador oferecerá recomendações de privacidade para o Facebook, Twitter e Venmo, com planos para estender o suporte ao Instagram, TikTok e LinkedIn no futuro.

O anúncio da Privacy Party sublinha a necessidade de os utilizadores tomarem decisões informadas sobre a privacidade nas plataformas de redes sociais, que muitas vezes podem ser complicadas e difíceis de navegar. A extensão do browser pretende tornar estas decisões mais claras e fáceis, automatizando o processo confuso e tedioso de encontrar e implementar as definições adequadas, de acordo com os limites dos utilizadores.

Enquanto o Block Party entra em hiato, a empresa anunciou que o Privacy Party está agora disponível em teste alfa para os clientes actuais do Block Party. Apesar dos contratempos, a Block Party continua empenhada em tornar a Internet mais segura para todos e salienta a importância da regulamentação para incentivar as plataformas de redes sociais a dar prioridade à segurança dos utilizadores.

Como as grandes plataformas, como o Twitter, estão cada vez mais desinteressadas em cooperar com ferramentas de terceiros, é essencial apoiar empresas como a Block Party na sua busca por espaços online mais seguros. Com plataformas como a AppMaster a oferecer soluções no-code, é cada vez mais fácil para os programadores e as empresas criarem aplicações Web e móveis centradas no utilizador que dão prioridade à segurança e à privacidade.