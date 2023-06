Block Party, narzędzie zapobiegające nękaniu, które miało na celu ochronę użytkowników przed ukierunkowanym nękaniem na Twitterze, rezygnuje z działalności ze względu na zaporę, jaką Twitter nałożył na dostęp do API. W niedawnym wpisie na blogu Block Party wyraziło swój ból serca z powodu niemożności ochrony użytkowników przed nękającymi i spamerami, przyznając, że pomogło zablokować i wyciszyć miliony trolli w ciągu ostatnich czterech lat. Przerwa w dostępie do platformy rozpoczęła się 31 maja i ma być nieokreślona.

Paywall API Twittera, wprowadzony za czasów Elona Muska, spowodował zamknięcie wielu istniejących od dawna aplikacji innych firm. Toolbox, który prezentował kreacje deweloperów zewnętrznych, został zamknięty jako pierwszy. W styczniu Tweetbot i Twitterific przestały działać bez ostrzeżenia. Podstawowy poziom dostępu do API wynosi 100 USD miesięcznie, ale wielu programistów uważa go za niewystarczający dla większości projektów. Dodatkowo, paywall ma duży wpływ na pracę badaczy i naukowców, którzy nie mają funduszy instytucjonalnych wymaganych do płacenia tysięcy dolarów za wcześniej bezpłatne dane.

Przed zaangażowaniem Muska, Twitter aktywnie współpracował z Block Party, pracując razem, aby wspierać społeczność deweloperów. Założycielka Block Party, Tracy Chou, wyraziła swój smutek z powodu zaistniałej sytuacji w serii tweetów, ubolewając, że Block Party miało kluczowe znaczenie dla jej zdrowia psychicznego, filtrując negatywne interakcje.

Na szczęście zamknięcie Block Party na Twitterze nie jest końcem drogi dla firmy. We wrześniu 2021 r. firma zebrała 4,8 miliona dolarów w rundzie zalążkowej, aby opracować narzędzia przeciwdziałające nękaniu i prywatności poza Twitterem. Ponieważ flagowy produkt już nie działa, firma koncentruje się na swoim kolejnym narzędziu, Privacy Party.

Block Party było znane z pomagania użytkownikom w bezpieczniejszym korzystaniu z Twittera i nawigowaniu w momentach kryzysowych, takich jak ukierunkowane kampanie nękania. Z kolei Privacy Party zostało zaprojektowane jako narzędzie proaktywne. Początkowo rozszerzenie przeglądarki będzie oferować zalecenia dotyczące prywatności dla Facebooka, Twittera i Venmo, z planami rozszerzenia wsparcia na Instagram, TikTok i LinkedIn w przyszłości.

Ogłoszenie Privacy Party podkreśla potrzebę podejmowania przez użytkowników świadomych decyzji dotyczących prywatności na platformach mediów społecznościowych, które często mogą być zawiłe i trudne w nawigacji. Rozszerzenie przeglądarki ma na celu uczynienie tych decyzji jaśniejszymi i łatwiejszymi poprzez zautomatyzowanie mylącego i żmudnego procesu znajdowania i wdrażania odpowiednich ustawień, zgodnie z ograniczeniami użytkowników.

Ponieważ Block Party przechodzi w stan zawieszenia, firma ogłosiła, że Privacy Party jest teraz dostępne w testach alfa dla obecnych klientów Block Party. Pomimo niepowodzeń, Block Party pozostaje zaangażowane w uczynienie Internetu bezpieczniejszym dla wszystkich i podkreśla znaczenie regulacji zachęcających platformy mediów społecznościowych do priorytetowego traktowania bezpieczeństwa użytkowników.

Ponieważ duże platformy, takie jak Twitter, stają się coraz mniej zainteresowane współpracą z narzędziami innych firm, konieczne jest wspieranie firm takich jak Block Party w ich dążeniu do bezpieczniejszych przestrzeni online. Dzięki platformom takim jak AppMaster oferującym rozwiązania no-code, deweloperom i firmom coraz łatwiej jest tworzyć zorientowane na użytkownika aplikacje internetowe i mobilne, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo i prywatność.