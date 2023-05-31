Block Party, инструмент для борьбы с домогательствами, целью которого было оградить пользователей от целенаправленной травли в Twitter, прекращает свою деятельность из-за платного доступа к API, установленного Twitter. В недавнем сообщении в блоге Block Party выразил сожаление по поводу того, что больше не может защищать пользователей от харассмента и спамеров, признав, что за последние четыре года он помог заблокировать и отключить миллионы троллей. Перерыв в работе платформы начался 31 мая и, как ожидается, будет бессрочным.

Платная стена API Twitter, введенная при Элоне Маске, стала причиной закрытия многих давно существующих приложений сторонних разработчиков. Первым был закрыт Toolbox, который представлял творения сторонних разработчиков. В январе без предупреждения прекратили работу Tweetbot и Twitterific. Базовый уровень доступа к API составляет $100 в месяц, но многие разработчики считают его недостаточным для большинства проектов. Кроме того, эта платная стена сильно влияет на работу исследователей и ученых, у которых нет институциональных средств, необходимых для того, чтобы платить тысячи долларов за ранее бесплатные данные.

До вмешательства Маска Twitter активно сотрудничал с Block Party, совместно работая над поддержкой сообщества разработчиков. Основательница Block Party Трейси Чоу выразила свою печаль по поводу сложившейся ситуации в серии твитов, посетовав, что Block Party сыграла решающую роль в ее психическом здоровье, отфильтровав негативные упоминания.

К счастью, закрытие Block Party в Twitter - это не конец пути для компании. В сентябре 2021 года они привлекли 4,8 миллиона долларов в рамках посевного раунда для разработки инструментов по борьбе с домогательствами и защите частной жизни за пределами Twitter. Поскольку флагманский продукт больше не работает, компания сосредоточилась на своем следующем инструменте - Privacy Party.

Block Party был известен тем, что помогал пользователям создавать более безопасный опыт общения в Twitter и преодолевать кризисные моменты, например, целенаправленные кампании по преследованию. В отличие от него, Privacy Party разработан как проактивный инструмент. Первоначально расширение для браузера будет предлагать рекомендации по конфиденциальности для Facebook, Twitter и Venmo, а в будущем планируется расширить поддержку Instagram, TikTok и LinkedIn.

Объявление Privacy Party подчеркивает необходимость для пользователей принимать обоснованные решения о конфиденциальности на платформах социальных сетей, которые часто могут быть запутанными и сложными для навигации. Расширение для браузера призвано сделать эти решения более понятными и простыми, автоматизируя запутанный и утомительный процесс поиска и применения соответствующих настроек в соответствии с границами пользователей.

В то время как Block Party уходит на перерыв, компания объявила, что Privacy Party теперь доступна в альфа-тестировании для существующих клиентов Block Party. Несмотря на неудачи, Block Party по-прежнему стремится сделать интернет безопаснее для всех и подчеркивает важность регулирования, стимулирующего платформы социальных сетей уделять приоритетное внимание безопасности пользователей.

Поскольку крупные платформы, такие как Twitter, становятся все менее заинтересованными в сотрудничестве со сторонними инструментами, важно поддерживать такие компании, как Block Party, в их стремлении сделать интернет более безопасным. Благодаря таким платформам, как AppMaster, предлагающим решения no-code, разработчикам и компаниям становится все проще создавать ориентированные на пользователя веб- и мобильные приложения, в которых безопасность и конфиденциальность являются приоритетными.