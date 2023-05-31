Kullanıcıları Twitter'da hedeflenen tacizden korumayı amaçlayan bir taciz önleme aracı olan Block Party, Twitter'ın API erişimine yerleştirdiği ödeme duvarı nedeniyle kapanıyor. Yakın tarihli bir blog gönderisinde Block Party, kullanıcıları artık tacizcilerden ve spam gönderenlerden koruyamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, son dört yılda milyonlarca trolün engellenmesine ve susturulmasına yardımcı olduğunu kabul etti. Platformdan ara 31 Mayıs'ta başladı ve süresiz olması bekleniyor.

Twitter'ın Elon Musk'ın mülkiyetinde devreye giren API ödeme duvarı, uzun süredir devam eden birçok üçüncü taraf uygulamanın kapanmasına neden oldu. Üçüncü taraf geliştiricilerin kreasyonlarını sunan Toolbox önce kapatıldı. Ocak ayında Tweetbot ve Twitterific uyarı vermeden çalışmayı durdurdu. API erişimi için temel katman aylık 100 ABD dolarıdır, ancak birçok geliştirici bunu çoğu proje için yetersiz bulmaktadır. Ek olarak, bu ödeme duvarı, daha önce ücretsiz olan veriler için binlerce dolar ödemek için gereken kurumsal fonlara sahip olmayan araştırmacıların ve akademisyenlerin çalışmalarını büyük ölçüde etkiler.

Musk'ın katılımından önce Twitter, geliştirici topluluğunu desteklemek için birlikte çalışan Block Party ile proaktif olarak işbirliği yapmıştı. Block Party'nin kurucusu Tracy Chou, bir dizi tweet'te durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Block Party'nin olumsuz söz etkileşimlerini filtreleyerek akıl sağlığı için çok önemli olduğundan yakınıyordu.

Neyse ki, Block Party'nin Twitter'ı kapatması şirket için yolun sonu değil. Eylül 2021'de, Twitter'ın ötesinde taciz önleme ve gizlilik araçları geliştirmek için bir başlangıç turunda 4,8 milyon dolar topladılar. Amiral gemisi ürünü artık çalışmadığından, şirket bir sonraki aracı olan Privacy Party'ye odaklanıyor.

Block Party, kullanıcıların daha güvenli bir Twitter deneyimi oluşturmasına ve hedefli taciz kampanyaları gibi kriz anlarında gezinmesine yardımcı olmasıyla biliniyordu. Buna karşılık, Gizlilik Partisi proaktif bir araç olarak tasarlanmıştır. Başlangıçta, tarayıcı uzantısı Facebook, Twitter ve Venmo için gizlilik önerileri sunacak ve gelecekte Instagram, TikTok ve LinkedIn desteğini genişletmeyi planlıyor.

Gizlilik Partisi duyurusu, kullanıcıların genellikle dolambaçlı ve gezinmesi zor olabilen sosyal medya platformlarında bilinçli gizlilik kararları alma ihtiyacını vurgular. Tarayıcı uzantısı, kullanıcıların sınırlarına göre uygun ayarları bulma ve uygulamaya yönelik kafa karıştırıcı ve sıkıcı süreci otomatikleştirerek bu kararları daha net ve kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Block Party ara verirken şirket, Privacy Party'nin artık mevcut Block Party müşterileri için alfa testinde kullanılabileceğini duyurdu. Karşı karşıya kalınan aksiliklere rağmen Block Party, interneti herkes için daha güvenli hale getirme taahhüdünü sürdürüyor ve sosyal medya platformlarını kullanıcı güvenliğine öncelik vermeye teşvik edecek düzenlemelerin önemini vurguluyor.

Twitter gibi büyük platformlar, üçüncü taraf araçlarla işbirliği yapmakla giderek daha fazla ilgilenmez hale geldikçe, daha güvenli çevrimiçi alanlar arayışında Block Party gibi şirketleri desteklemek çok önemlidir. AppMaster gibi no-code çözümler sunan platformlarla, geliştiricilerin ve işletmelerin güvenlik ve gizliliğe öncelik veren kullanıcı merkezli web ve mobil uygulamalar oluşturması daha kolay hale geliyor.